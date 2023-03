BBBell realizzerà a Torino un nuovo data center di ultimissima generazione

L’investimento complessivo per la realizzazione del data center è stimato in oltre 2,6 milioni di euro

BBBell, azienda piemontese specializzata in servizi a banda larga e telecomunicazioni wireless in Piemonte e Liguria, realizzerà a Torino un nuovo data center di ultimissima generazione, rafforzando il proprio posizionamento come “key partner” per la trasformazione digitale delle imprese e della pubblica amministrazione.

Il data center BBBell ha ottenuto la certificazione progettuale Tier IV (il massimo) dell’Uptime Institute – ente indipendente operante in 110 paesi con oltre 2500 certificazioni al suo attivo. Si tratta del modello più performante e garantito per solidità, affidabilità e resilienza e ad oggi in Italia sono solo 4 le aziende del comparto TLC dotate di certificazione Tier IV.

L’investimento complessivo per la realizzazione del data center, i cui lavori sono già iniziati da alcune settimane, è stimato in oltre 2,6 milioni di euro e verrà sostenuto interamente da risorse aziendali.

«La scelta di progettare e realizzare un nuovo data center – ha affermato Enrico Boccardo, presidente BBBell − nasce non solo dall’idea di proseguire nel processo di vicinanza e sostegno dei territori ma anche dalla volontà di voler offrire alle realtà italiane accesso a infrastrutture cloud “nazionali”, in grado di garantire spazi virtuali e servizi dalle elevate prestazioni nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati».

Il data center sarà di proprietà esclusiva BBBell e verrà realizzato a Torino, presso il Centro direzionale Piero Della Francesca, dove risiede l’Internet Exchange (IX) del Topix, nodo di scambio strategico per il traffico Internet di tutti gli operatori nazionali e internazionali nell’area Nord Ovest dell’Italia. Il data center occuperà un’area di oltre 1.000 mq di superficie dove privati, aziende e PA potranno esternalizzare le proprie infrastrutture digitali (server, reti, storage ecc.) per modulare al meglio le loro esigenze per servizi digitali e cloud con massimi livelli di sicurezza.