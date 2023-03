Bando Start and go per le compagnie teatrali under 30: scadenza il 27/3

È stato pubblicato sul sito del Comune di Genova il bando della seconda edizione di “Start and Go – Il teatro si fa impresa”.

Si tratta di un progetto del Comune di Genova (direzione Attività e Marketing Culturale) ideato da Sergio Maifredi e Teatro Pubblico Ligure e realizzato in collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo-Progetto Hangar – a sostegno della creatività dei giovani per trasformare idee innovative in imprese impegnate nell’ambito dello spettacolo dal vivo (teatro, danza, performance multidisciplinari).

Gli obiettivi sono quelli di rafforzare dal punto di vista organizzativo, nella ricerca fondi e nella comunicazione le compagnie under 30 operanti nel panorama teatrale nazionale, oltre a integrare nuovi soggetti nel circuito genovese con lo scopo di “professionalizzare” i nuovi protagonisti dello spettacolo dal vivo.

Possono iscriversi, entro le 18 del 27 marzo 2023, gruppi composti in prevalenza da giovani con età inferiore o uguale a 30 anni, organizzati in forma associata o in via di associazione, operanti nel settore dello spettacolo dal vivo sul territorio nazionale.

Le proposte selezionate oltre a partecipare ad un percorso formativo con gli esperti di Hangar Piemonte e alcuni dei Teatri Genovesi riceveranno un contributo di 5000 euro.

Per maggiori informazioni cliccare qui.