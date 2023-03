Banca di Caraglio si espande anche in provincia di Savona: il 13 marzo apre ad Albenga

Dopo vent’anni di presenza nella provincia di Imperia, lunedì 13 marzo la Banca di Caraglio aprirà la sua prima filiale in provincia di Savona: in via Trieste 2 ad Albenga.

«Il percorso intrapreso dal nostro Istituto negli ultimi due decenni, dimostra quanto la Banca di Caraglio si sia legata, negli anni, alla regione Liguria e alla sua terra – dichiara Livio Tomatis, presidente della Banca di Caraglio – oggi approdiamo in un nuovo territorio, il savonese, per proseguire la nostra crescita nella Riviera, spinti dallo spirito mutualistico che da sempre ci contraddistingue e dall’attenzione alle comunità del territorio in cui operiamo».

«La nuova apertura nella città di Albenga è motivata, oltre che da una vicinanza territoriale con il Piemonte, dalla forte sinergia che i settori artigianali, commerciali ed enogastronomici locali hanno con quelli della provincia di Cuneo e tiene conto anche della nuova morfologia dei trasporti, causata dalla prolungata chiusura dei collegamenti con la Francia attraverso la Valle Roja − spiega Giorgio Draperis, direttore generale della Banca di Caraglio − nel ‘salotto buono’ di Albenga, prossimi a piazza del Popolo, ci presenteremo in particolare a famiglie e piccole e medie imprese, con il nostro consueto stile diretto, affiancando l’operatività di banca tradizionale con i nuovi servizi di wealth management per aiutare i nostri soci e clienti a costruirsi un futuro sereno».

La Banca di Caraglio ha festeggiato nel 2022 i suoi 130 anni di fondazione ed oggi è presente con 31 sportelli nelle province di Cuneo (19), Torino (3), Imperia (8) e Savona, dove operano 210 collaboratori e risiedono circa 13.000 soci. In Liguria, in particolare, la Banca è operativa a: Imperia, Arma di Taggia, Sanremo, Ospedaletti, Bordighera, Vallecrosia, Camporosso e Ventimiglia. La nuova filiale di Albenga sarà aperta al pubblico dal lunedì al venerdì, per operazioni di sportello, dalle 8,20 alle 13,10, e per attività di consulenza, dalle 8,20 alle 13,10 e dalle 14,20 alle 16,40.