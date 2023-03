Azione, nasce in Liguria il Dipartimento Sanità, coordinato da Enrico Mazzino

Nasce in Liguria il Dipartimento Sanità di Azione, il partito guidato da Carlo Calenda: sarà coordinato dall’economista sanitario Enrico Mazzino.

Nominato dal direttivo regionale ligure di Azione, Mazzino sarà il responsabile del Dipartimento Sanità della Regione Liguria e collaborerà a stretto contatto con gli altri referenti regionali e con il referente nazionale, Walter Ricciardi.

Azione il 9 marzo a Roma al teatro Eliseo ha presentato un piano per poter riformare il Sistema Sanitario Nazionale. Si tratta di un progetto per ridurre le liste di attesa e uno per affrontare l’emergenza dei Pronto Soccorso italiani. A tre anni dal lockdown, sono proposte in difesa del Servizio Sanitario Nazionale e delle categorie professionali del settore dimenticate dopo il Covid. La crisi del Sistema Sanitario, secondo Azione è tra i principali problemi dell’Italia, e l’attuale Governo non ha destinato adeguate risorse: liste d’attesa infinite, cittadini indebitati per potersi curare, carenza di personale. Azione ha deciso di investire moltissimo in Sanità creando veri e propri “Dipartimenti Sanità” a livello sia nazionale sia regionale per elaborare proposte mirate a riformare il Servizio Sanitario, oggi molto sofferente, e avere un Sistema Sanitario al servizio dei cittadini, efficace, efficiente, equo e sicuro.

A livello nazionale, la regia è stata affidata a Walter Ricciardi, professore ordinario di Igiene presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia “A. Gemelli” dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e consigliere scientifico del Ministro della Salute per l’emergenza Covid-19 dal 2020 al settembre 2022. In Liguria la regia è stata affidata in occasione dell’ultimo direttivo regionale di Azione, su proposta del segretario regionale Roberto Donno, a Enrico Mazzino, PhD in Economia Applicata, Economista Sanitario, Farmacoeconomista e docente di ‘Economia, Organizzazione e Management Sanitario presso l’Università di Genova.