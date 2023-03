Amt lancia “Una” abbonamento integrato urbano e provinciale a 450 euro

Amt lancia in promozione l’abbonamento annuale integrato urbano e provinciale “Una” a 450 euro.

Amt Una consente l’accesso illimitato a tutta la rete gestita da Amt in ambito metropolitano, comprese la Ferrovia Genova Casella e la rete ferroviaria di Trenitalia in ambito urbano genovese. La promozione è valida fino al 31 dicembre e ha l’obiettivo di incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico, far conoscere sempre di più la rete della grande Amt, che ha nei confini di Città Metropolitana il suo perimetro di azione, e fidelizzare nuovi clienti. Amt Una è acquistabile online e in tutte le biglietterie di Genova (via Avio, palazzo Ducale, stazione Brignole e via Bobbio), Chiavari e Rapallo.

«Vogliamo che sempre più persone ci utilizzino e ci scelgano nella loro quotidianità, vogliamo diventare il punto di riferimento per gli spostamenti in ambito metropolitano, mai così convenienti e facili – dichiara Ilaria Gavuglio, presidente Amt – crediamo che la facilità d’uso possa spingere davvero verso il cambiamento modale e incentivare i cittadini ad utilizzare il Trasporto pubblico, anche come buona pratica quotidiana. Iniziative come questa, Amt Una, e il lancio di nuovi servizi a chiamata vanno esattamente in quella direzione. In più, le promozioni servono per invogliare le persone a provare nuove possibilità di spostamento, magari non prese in considerazione prima, e far comprendere la convenienza nello scegliere il trasporto pubblico anziché quello privato. L’ascolto del territorio e l’attenzione verso le esigenze dei nostri clienti sono valori su cui costruire il trasporto pubblico del futuro».

«Incentivare l’uso del sistema di trasporto pubblico locale, su gomma e su ferro, è l’obiettivo principale che vogliamo perseguire con agevolazioni ed efficientamento del servizio − dichiara l’assessore comunale alla Mobilità Matteo Campora − l’abbonamento super integrato urbano ed extra, comprensivo della linea ferroviaria in ambito urbano genovese, consentirà di ampliare l’utenza e contestualmente aumentare l’attrattività del tpl, lasciando a casa il mezzo privato non solo per gli spostamenti quotidiani casa-lavoro o casa-studio ma anche per il tempo libero, sfruttando proprio la libertà di scegliere la rete di trasporto pubblico per raggiungere località costiere o delle vallate anche a medio raggio. Incrementare l’utilizzo dei mezzi pubblici significa ridurre la circolazione delle auto private con conseguente miglioramento della qualità dell’aria e della vita in generale. Si tratta di una sfida culturale, che la nostra amministrazione ha voluto cogliere sia sul fronte degli investimenti infrastrutturali, per circa 1,2 miliardi di euro di finanziamenti intercettati, sia sul fronte tariffario».

Claudio Garbarino, consigliere delegato ai Trasporti della Città Metropolitana di Genova sottolinea: «La fruizione del trasporto pubblico urbano ed extraurbano, con l’uso delle ferrovie nell’area cittadina, da oggi proposta in un unico abbonamento ad un prezzo accessibile, unita al potenziamento del servizio a chiamata su nuove tratte e aree dell’entroterra, è sicuramente la prova di come Città Metropolitana di Genova lavori per incentivare la popolazione all’uso del Tpl, ed è la dimostrazione di come, grazie ad un piano strategico attento anche alle indicazioni dell’agenda 2030, sia possibile creare e mantenere un servizio funzionale ed economicamente appetibile per tutti gli abitanti del nostro bellissimo territorio, senza costringerli ad abbandonare i luoghi che amano, dove sono nati e cresciuti e vorrebbero continuare a vivere».