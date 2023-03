Amiu Genova: dal 16 marzo novità sul servizio di ritiro degli ingombranti

Sarà possibile conferire più pezzi gratuiti a piano strada e il pagamento per il ritiro al piano a diventa immediato, in contanti o con pos

Novità da parte di Amiu Genova nel campo del servizio ritiro ingombranti a domicilio.

Dal 16 marzo a Genova il ritiro − da richiedere con prenotazione telefonica al numero verde 800.95.77.00 − passa da tre a cinque pezzi e i cittadini potranno conferire rifiuti ingombranti e rifiuti di apparecchi elettrici ed elettronici (raee) di varie dimensioni.

Aumenta anche la quantità del ritiro degli sfalci e delle potature provenienti da giardini privati che arriva a circa sette sacchi condominiali da 120 lt.

Un’altra novità riguarda le attività commerciali e le ditte che potranno prenotare sempre gratuitamente a piano strada il ritiro di cinque pezzi, esclusivamente di ingombranti, come previsto dalle normative tecniche.

Il ritiro gratuito a portone è stato particolarmente apprezzato dai genovesi nel 2022 infatti questo servizio ha visto il ritiro in città di quasi 57.000 pezzi tra ingombranti, raee e verde per un totale di oltre 22.000 appuntamenti.

Ottimi anche i risultati degli appuntamenti di ritiro a pagamento arrivati a quota 10.376 a fronte di 62.970 pezzi ritirati.

Il Municipio che ha usufruito di più del servizio gratuito è stato quello di Centro Ovest con 9.769 pezzi ritirati e 3.862 appuntamenti fissati, a seguire Centro Est con 8.256 pezzi e 3.254 ‘prese’ fissate, Bassa Val Bisagno 7.242 pezzi ritirati e 2.849 appuntamenti. Il Municipio meno interessato a questo servizio è quello di Ponente con 3.454 pezzi e 1.3451 ritiri prenotati.

È proprio nel servizio a pagamento al piano che ci sono ulteriori novità: al momento del ritiro l’utente che ha prenotato effettuerà il pagamento contestualmente al servizio o in contanti o con pagamento elettronico.

Anche in questo caso la prenotazione avverrà telefonicamente al numero verde 800.95.77.00 e prima del ritiro verrà verificato il numero e il volume dei pezzi oggetto del servizio che sono stati concordati; e il pagamento avverrà contestualmente al ritiro e sarà rilasciata regolare ricevuta.

Nello specifico il cittadino può prenotare il ritiro per gli oggetti come mobili, materassi, infissi metallici o di legno, metalli, insieme a elettrodomestici anche di piccole dimensioni, a cui si aggiunge il verde proveniente dalla manutenzione dei giardini privati eseguita direttamente dal proprietario. Per le utenze commerciali e le ditte il ritiro potrà avvenire esclusivamente se si tratta di rifiuti ingombranti come scrivanie, sedie, mobili, infissi metallici o di legno, metalli.

La procedura di prenotazione per il ritiro gratuito non cambia infatti dopo la prenotazione telefonica al numero unico verde 800.95.77.00, nel giorno e nell’ora concordata il cittadino dovrà esporre i pezzi da ritirare a piano strada in un punto carrabile in prossimità dell’abitazione o all’attività ed essere presente al momento del ritiro per firmare i documenti relativi all’appuntamento.

Anche per i comuni del Genovesato il servizio ritiro gratuito a piano strada o portone passa da tre a cinque pezzi ad appuntamento.

Ricordiamo che le possibilità per conferire gratuitamente ingombranti, rifiuti pericolosi o speciali oltre che i raee evitando di abbandonarli sul territorio sono veramente molteplici. A cominciare dalla rete dei centri di raccolta e isole ecologiche nei 31 comuni che ricadono sotto il contratto di servizio di Amiu con la Città metropolitana di Genova utilizzabili da tutti i cittadini indipendentemente dalla loro residenza, a cui si aggiunge la presenza capillare sia a Genova, sia nel Genovesato del servizio Ecovan ovvero le isole ecologiche mobili che in precisi periodi, orari e cadenze sono presenti giornalmente sul territorio sia di Genova, sia della provincia di Genova.