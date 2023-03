Alla Spezia aperte le selezioni per il corso gratuito di disegnatore Cad

Alla Spezia sono aperte le selezioni per il corso gratuito per la qualifica di tecnico Cad.

L’ente di formazione e consulenza Axia promuove il corso “Revit-Bim specialist-disegnatore Cad”, riservato a 10 disoccupati, inoccupati e inattivi di età inferiore ai 35 anni in possesso di diploma di scuola superiore e del permesso di soggiorno se extracomunitari.

Si tratta di un’importante occasione per chi vuole migliorare il proprio profilo professionale e è alla ricerca di un impiego: grazie a questo percorso formativo di alto livello cofinanziato dall’Unione europea, i partecipanti che supereranno la soglia obbligatoria di frequenza potranno presentarsi nel mercato del lavoro pronti per l’inserimento in azienda, grazie ad un titolo ricercato e di grande spendibilità.

Nello specifico, i frequentanti approfondiranno la conoscenza architettonica del software Autodesk AutoCAD, per passare all’Autodesk Revit e alle sue applicazioni (Mep e Structure): verranno, quindi, fornite loro le competenze per utilizzare al meglio lo strumento di studio, di progettazione, di analisi, di grafica e di gestione del processo progettuale BIM applicata alle costruzioni.

Obiettivo del corso è fornire ai partecipanti le competenze idonee a “costruire” un edificio prima della sua realizzazione fisica, mediante un modello virtuale, attraverso la collaborazione ed i contributi di tutti gli attori coinvolti nel progetto (ingegneri, architetti, progettisti consulenti, analisti energetici, ecc).

Le lezioni si terranno nella città della Spezia, suddivise fra 300 ore di aula, che si svolgeranno nella sede del Distretto Ligure delle Tecnologie Marine in viale Fieschi 18 alla Spezia e 300 di stage in azienda, in programma presso Fabrica srl in via Fontevivo 19F.

Tutti i dettagli nel sito Axía | Società di Formazione e Consulenza a Genova; per ulteriori informazioni, è possibile contattare la sede dell’ente al recapito telefonico 010-0994100.

La domanda di iscrizione dovrà essere consegnata a mano presso la sede di Axia Formazione & Consulenza srl, via Bartolomeo Bosco 31/9, quarto piano, o via mail all’indirizzo info@axiaformazione.it entro le 17 del 3 aprile 2023 (scadenza non prorogabile).

Le selezioni, in programma presso la sede del Dltm il 5 aprile, si divideranno fra una prova scritta costituita da un test psico-attitudinale, un breve elaborato e un colloquio individuale.