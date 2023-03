AlgoWatt rinvia l’approvazione del bilancio e vara le nuove linee guida

AlgoWatt, quotata sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana, annuncia il differimento della data di approvazione e pubblicazione del progetto di bilancio 2022 e della relazione finanziaria consolidata 2022, rispetto a quanto comunicato nel calendario eventi societari diffuso in data 10 gennaio 2023.

Al riguardo, il cda della Società, ha preso atto che: il 13 dicembre 2022 è stata inoltrata da algoWatt e dalla controllante Italeaf una proposta di “Stand Still” fino al 30 giugno 2023 ai sottoscrittori di detto piano; a seguito della succitata proposta, sono in corso interlocuzioni con le controparti dell’accordo finanziario al fine di negoziare una modifica dello stesso e, pertanto, si è reso opportuno rinviare l’approvazione del bilancio 2022, anche per tenere conto dell’aggiornamento del piano.

AGGIORNAMENTO DEL CALENDARIO EVENTI SOCIETARI

Tenuto conto dello stato di avanzamento del processo descritto – del quale viene e sarà regolarmente informato il mercato – e della rilevanza dell’esito delle suddette trattative, finalizzate al raggiungimento di un aggiornamento del piano, il consiglio di amministrazione ha ritenuto opportuno rinviare qualsiasi decisione in merito all’approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 entro il 30 giugno 2023, allo scopo di poter tener compiutamente conto, nell’approvazione di tali dati finanziari, degli impatti derivanti dalla definizione dell’accordo finanziario aggiornato.

La data puntuale della riunione consiliare per l’approvazione del bilancio 2022 e per la convocazione dell’assemblea degli azionisti sarà comunicata al mercato con successivo comunicato stampa, nei modi stabiliti dalle disposizioni applicabili.

NOMINA DEGLI ADVISOR PER AGGIORNAMENTO PIANO DI RISANAMENTO E ACCORDO FINANZIARIO

Con riferimento alla definizione del percorso di aggiornamento del piano di risanamento e dell’accordo finanziario, anche alla luce delle intervenute modifiche normative introdotte dal codice delle crisi d’impresa e dell’insolvenza e dal dl 13/2023, algoWatt ha nominato R&S Advisory srl, nella persona del Paolo Lisca, in qualità di advisor finanziario e lo Studio Legale Fallanca-Scicolone & Partners, nella persona dell’avvocato Marco Scicolone, per le attività di assistenza legale, al fine di negoziare il suddetto aggiornamento dell’accordo finanziario.

NUOVE LINEE GUIDA STRATEGICHE

algoWatt informa, inoltre, che la modifica del piano di risanamento prevede, inter alia, l’avvio di un nuovo piano industriale aziendale, attraverso la modifica del modello di business e una revisione degli obiettivi strategici e finanziari della Società. Nell’ambito di tale attività, era stata comunicata alle controparti dell’accordo finanziario la volontà di approvare le linee guida strategiche, relative alle attività industriali del nuovo Piano Industriale 2023-2025, entro il mese di marzo 2023.

In particolare, le nuove linee guida strategiche – elaborate con la consulenza della Stam srl, società specializzata nel settore dell’alta tecnologia applicata all’energia, all’ambiente, all’industria e all’automazione – individuano tre obiettivi di alto livello, in coerenza con il Piano definito da algoWatt per uscire dallo stato di attuale tensione finanziaria, basati su quattro driver della crescita industriale.

Tre obiettivi di alto livello

Leadership nel mercato twin transition (soluzioni digitali per la sostenibilità)

Il settore energetico è responsabile di circa tre quarti delle attuali emissioni di gas a effetto serra ed è la chiave di volta che permetterà di scongiurare gli effetti peggiori del cambiamento climatico. Gli asset e le competenze nel settore Twin Transition (soluzioni software e servizi associati) fanno parte della storia della società. Il portfolio delle soluzioni e servizi di algoWatt è caratterizzato da un focus verso l’energia ed elementi legati alla sua gestione. Tra i fondamentali asset funzionali all’obiettivo “Twin Transition” rappresenta un elemento centrale il portfolio progetti R&D Europei e Regionali di algoWatt fortemente mirati al potenziamento ed all’innovazione tecnologica sui temi centrali della stessa Twin Transition.

Da provider a partner

Partendo dal presupposto che nel mercato attuale un provider di servizi è ormai considerato alla stregua di una commodity (con l’elevato rischio di avvicendamento), la trasformazione in partner tecnologico diviene fondamentale per affermare il ruolo di un’azienda che diventa parte integrante del business del cliente. I mercati delle soluzioni digitali per l’energia, dell’ambiente e degli impianti rappresentano una parte fondamentale della storia di algoWatt che ha un know how caratterizzante e che può rappresentare un grande valore aggiunto per prospect e clienti. algoWatt può, inoltre, contare sul valore aggiunto, le competenze ed il track record di TerniEnergia Progetti, un asset su cui fare leva per proporsi come partner con esperienza nel settore e con la capacità di fare filiera in un ottimo momento di mercato per il settore fotovoltaico.

Crescita nel mercato digital circular economy

La sostenibilità ambientale, e in particolare l’economica circolare, sono al centro delle principali agende strategiche Europee e nazionali (Green New Deal, Circular Economy Package, Strategia nazionale per l’economia circolare, PNRR, programmi di ricerca ed innovazione co-finanziati, etc.) con conseguente mobilitazione di rilevanti investimenti pubblico-privati per dare impulso a questo settore in quanto ritenuto chiave per: i) raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e al 2050; ii) disaccoppiare la produzione dal consumo delle materie prime; iii) attivare nuovi modelli di business. Ad oggi ci si è concentrati principalmente sullo sviluppo e l’industrializzazione delle tecnologie e meno sugli aspetti di digitalizzazione legati sia alla logistica sia all’automazione dei processi. Questo apre lo spazio ad ampliamento e diversificazione del mercato nell’ambito della “digital circular economy”.

Quattro driver strategici

Raggiungimento della sostenibilità finanziaria

Risoluzione della tensione finanziaria come main driver, attraverso una revisione negoziata del Piano di Risanamento e del relativo Accordo Finanziario.

EPC e O&M con TerniEnergia Progetti

Il rilancio operativo di TerniEnergia Progetti rappresenterà un elemento chiave della strategia, consentendo un incremento dei ricavi consolidati e al contempo la possibilità di conseguire rilevanti accordi di stewardship e partnership, funzionali alla modifica del modello di business da provider a partner.

Research Development and Innovation

L’eccellenza di algoWatt in ambito RD&I verrà messa al servizio dello sviluppo di soluzioni innovative in ambito Twin Transition e Digital Circular Economy.

Razionalizzazione portfolio

Maggiore focalizzazione su twin transition e digital circular economy, con conseguente valorizzazione delle opportunità di dismissione o cessione di piattaforme software e contratti non in scope, nonché delle opportunità di M&A attraverso l’utilizzazione di azioni proprie, pari a circa il 2,15% del capitale sociale, per integrare nel Gruppo realtà in possesso di competenze e skills in grado di rafforzare l’offerta tecnologica di algoWatt.