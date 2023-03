Albenga: consiglio comunale unito per raccolta fondi acquisto ecocardiografo

Consiglio Comunale di Albenga unito a favore della raccolta fondi per l’acquisto di un ecocardiografo per l’ospedale Santa Maria di Misericordia.

È stata approvata all’unanimità la mozione presentata dalla minoranza, così come emendata a seguito della riunione dei capigruppo tenutasi ieri sera (martedì 28 febbraio) durante il consiglio comunale, con la quale si impegna il sindaco Riccardo Tomatis a sensibilizzare i consigli comunali di Albenga e del distretto sociosanitario in merito alla raccolta fondi lanciata dal comitato spontaneo #senzaprontosoccorsosimuore per l’acquisto di un ecocardiografo per l’ospedale Santa Maria di Misericordia.

Il comitato spontaneo #senzaprontosoccorsosimuore nasce per la salvaguardia del diritto alla salute di tutto il comprensorio e promuove azioni non solo di protesta, ma anche di proposta.

Da un incontro del consigliere Gerolamo Calleri con il dottore Shahram Moshiri, primario di cardiologia, è emersa la necessità di dotare l’ospedale ingauno di un ecocardiografo, strumento che potrebbe contribuire a ridurre le liste di attesa ed evitare trasferimenti, a volte problematici, per i pazienti del comprensorio ingauno.

Da qui la necessità di un impegno concreto da parte di tutti.

Diverse le donazioni già arrivate:

– 5.160 euro il ricavato del Premio Fionda di legno-Sigfrido Ranucci

– 1.000 euro donati dall’ Associazione Tra le Torri

– 2.204 euro il ricavato di CorriAMO la fionda

– 910,10 euro donati dall’ Associazione Vecchia Albenga

– 1.000 euro donati dall’Associazione Volontari Ospedalieri

Il sindaco Riccardo Tomatis e il consigliere Gerolamo Calleri promotore dell’iniziativa, dichiarano in una nota congiunta: «Siamo molto soddisfatti che la mozione sia stata votata all’unanimità dal consiglio comunale e ci auguriamo che anche i consiglieri comunali dei comuni del distretto sociosanitario possano aderire versando, ognuno secondo le proprie possibilità, un contributo per questa causa. Tutti possono donare e insieme riusciremo a fare molto».

Per chi volesse contribuire è stato aperto un conto apposito (n. 008541) presso il Banco Bpm di Albenga (ex Banca popolare di Novara) in viale Martiri della Libertà. Il conto è denominato “Un ecocardiografo per l’ospedale di Albenga“, Iban IT97 U 05034 49251 000000008541.