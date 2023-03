Al Seatec di Carrara Fiere la Camera di Commercio Riviere promuove le aziende spezzine

All’edizione 2023 di Seatec, l’evento dedicato alla tecnologia, alla componentistica, al design e alla subfornitura applicata alla nautica da diporto, che si svolgerà a Carrara Fiere il 16 e 17 marzo, parteciperà anche il territorio spezzino con uno stand coordinato dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria. Nello spazio della Camera di Commercio verranno promossi il Miglio Blu – La Spezia Nautical District e il B2B Mare La Spezia, due progetti di punta del territorio spezzino legati alla valorizzazione e al consolidamento dell’Economia del Mare.

Alla sua ventesima edizione Seatec, l’evento professionale ideato a organizzato da Imm CarraraFiere, consolida la formula a formato ibrido, già sperimentata con successo nella precedente edizione, in presenza e online e in sinergia con Yare, la Yachting Aftersale and Refit Experience organizzata da Navigo, e partecipa alla Yachting Week. A fianco di Seatec 2023 si svolgerà anche la 14ª edizione di Compotec Marine, la rassegna internazionale Compositi e tecnologie correlate, unico evento trade in Italia interamente dedicato ai materiali compositi, dedicato specificamente ai materiali compositi del mondo nautica, in stretta sinergia con Seatec 2023. L’evento si sviluppa su una superficie di 1.050 metri quadrati e accoglie 101 espositori.

«La Spezia è la prima provincia italiana per incidenza delle imprese dell’Economia del Mare, grazie alla presenza di più di 3.000 aziende coinvolte nel settore, e per incidenza degli occupati, 14% sul totale provinciale, con 12.900 addetti − spiega il segretario generale della Camera di Commercio, Marco Casarino − la Camera di Commercio promuoverà nel proprio stand al Seatec il Miglio Blu, il progetto di punta del Comune della Spezia di cui l’ente camerale è partner, e il B2B Mare La Spezia, l’evento dedicato al networking fra le aziende della filiera organizzato da Confindustria La Spezia e Cna La Spezia, con il supporto della Cciaa. L’iniziativa rientra nell’ambito del calendario di eventi e fiere a sostegno delle imprese della nautica realizzato dall’Ente camerale tra cui vetrine d’assoluta eccellenza, come Cannes Yachting Festival, dal 12 al 17 settembre 2023, e Fort Lauderdale Boat Show 2023 in Florida, realizzate tramite il braccio operativo della sua Azienda speciale Riviere di Liguria e il sostegno di Liguria International. Ricordiamo alle imprese interessate che stanno per avviarsi le campagne d’adesione a questi prestigiosi appuntamenti».

«Un altro traguardo per il Progetto del Miglio Blu–La Spezia Nautical District, che sarà presente ad un importante evento internazionale dedicato alla tecnologia, alla componentistica e al design nel settore nautico, l’edizione 2023 di Seatec, in programma a Carrara dal 16 e 17 marzo – dichiara l’assessore del Comune della Spezia allo Sviluppo economico, Patrizia Saccone – il marchio Miglio Blu è sempre più conosciuto e riconoscibile e oggi è già utilizzato dai grandi cantieri nautici, player internazionali, che sono presenti sul nostro territorio. Il nostro obiettivo ora è quello di avviare una campagna di comunicazione e sensibilizzazione verso tutta la cittadinanza affinché diventi orgogliosa e consapevole dell’enorme potenziale che offre il Miglio Blu, in termini di occupazione, ricerca e attrattività».

Il Miglio Blu è nato per dare impulso alla creazione sul territorio spezzino di un distretto nautico di rilevanza internazionale, a partire dalla storica vocazione e dalla forte leadership della città nel settore della nautica da diporto. Obiettivo è rendere La Spezia capitale della nautica e punto di riferimento per la costruzione e il refitting di imbarcazioni da diporto, con un posizionamento distintivo, ma non esclusivo, su quelle di lusso.

La seconda edizione del B2B Mare La Spezia al centro della Blue Economy si svolgerà alla Spezia il 23 novembre 2023 al Terminal Crociere della Spezia. L’iniziativa di business matching destinata alle aziende della cantieristica, nautica e portualità, nella 1° edizione del 2022 ha ottenuto un importante risultato con la partecipazione di circa 100 aziende iscritte provenienti da oltre 20 diverse province d’Italia e la realizzazione di oltre 280 appuntamenti.

«L’iniziativa B2B Mare La Spezia si è dimostrata vincente nella formula e nei contenuti − dichiara Mario Gerini, presidente di Confindustria La Spezia – al punto che per la seconda edizione abbiamo in programma un arricchimento sotto entrambi i punti di vista, che apporterà ulteriore valore al progetto e all’evento conclusivo del prossimo 23 novembre. Anche per il nostro territorio è un riconoscimento importante e, direi, dovuto, se pensiamo che esprimiamo l’eccellenza del settore della blue economy, così ben evidenziate anche nel progetto Miglio Blu. Il B2B è inoltre il riconoscimento di un lavoro di squadra che ha funzionato e funziona e questa partecipazione al Seatec la evidenzia con forza».

«La Blue Economy rappresenta un settore determinante per la nostra provincia − commenta Davide Mazzola, presidente Cna La Spezia − Cna nautica, con il centro studi nazionale della nostra associazione, ha rilevato, già quattro anni fa, che nel nostro territorio la media del numero di occupati tra soci e dipendenti nel settore della nautica si attesta a 6,2, mentre a livello nazionale il valore si attesta intorno al 3. Nella Blue Economy la filiera gioca un ruolo da protagonista e sono proprio l’alta professionalità e le competenze degli artigiani a caratterizzare la grande qualità del Made in Italy nel comparto. Al B2B Mare le PMI incontrano i cantieri nautici e navali sia per rispondere alle esigenze dei committenti, sia per favorire il proprio processo di crescita, ampliando le relazioni commerciali o favorendo possibili partnership e collaborazioni».

Al Seatec sarà possibile preregistrarsi all’evento, che è stato aperto all’adesione gratuita delle aziende interessate su tutto il territorio nazionale.