Si trovano ancora sui banchi dell’ortofrutta – ma non rimarranno per molto – le zucche, che si raccolgono in autunno e colorano per tutto l’inverno con la loro polpa arancione o gialla le nostre tavole fino a primavera. In estate sarà la volta dei fiori, di zucche e zucchine. Oggi, quindi, tratteremo di questo ortaggio, così buono, e festoso già solo per il suo colore (l’arancione in genere viene associato a gioia di vivere, spontaneità, estroversione ed entusiasmo vitale).

Proponiamo un vecchio e semplice piatto familiare, che nei ristoranti difficilmente si trova e a casa possiamo prepararci in pochi minuti: la zucca fritta, da consumare come antipasto o contorno. Come tante ricette della tradizione familiare anche la zucca fritta comprende numerose varianti: cercheremo di trovare, in questa foresta intricata, un sentiero sicuro, senza trascurare di dare un’occhiata ad altri percorsi. Intanto, la polpa può essere preparata a cubetti, bastoncini o fettine, come le patate. Poi bisogna decidere se farla bollire prima della frittura oppure no, e se metterla nell’olio – d’oliva o di semi – così com’è, o in pastella, o passata nell’uovo, infarinata e coperta di pane grattato, o passata nell’uovo e poi, senza farina, nel pane grattato come il nodino di vitella alla milanese. Senza contare che c’è chi preferisce al posto del pane, o insieme al pane, impiegare la farina di mais, che rende il fritto più croccante. E chi aggiunge nell’impanatura origano, o timo, o rosmarino polverizzato, o altri odori.

Per fare una scelta ragionevole bisogna partire dal fatto che, a prescindere dai gusti personali, la zucca deve rimanere croccante all’esterno e morbida all’interno. E questo dipende dalla consistenza della polpa e dal taglio che sceglierete. Polpa dura, cubetti e bastoncini si possono ammorbidire in acqua bollente leggermente salata qualche minuto e poi friggere. Si può fare bollire il pezzo intero di zucca e poi tagliarlo. In questo caso la bollitura richiederà qualche minuto in più. Le fettine, specie se di polpa tenera e sottili, vanno tranquillamente diritte in padella. Ed è questa la variante che suggeriamo.

Ingredienti: 400 grammi di zucca, due uova, pane grattato, olio extravergine d’oliva, sale.

Procedimento. Tagliate la zucca in fette, uguali, spesse 3-4 mm – meglio usare una mandolina ma se avete mano precisa potete servirvi di un coltello ben affilato – da asciugare bene con carta da cucina. Passatele nell’uovo e poi nel pane grattato. Portate al punto di frittura l’olio (alcuni preferiscono quello di semi) in una padella di ferro o di alluminio. Pochi minuti di cottura per lato, finché non saranno dorate e croccanti ma non brunite, e le fettine di zucca saranno pronte. Da salare e gustare ancora calde, con un Lumassina Provincia di Savona.

Placet experiri!