Vittoria di Schlein: le prime reazioni della sinistra ligure

A poche ore dalla vittoria di Elly Schlein alle primarie del Pd arrivano le prime voci della sinistra ligure.

La prima reazione è quella del deputato Luca Pastorino, eletto da indipendente del centrosinistra e iscritto al Gruppo Misto. «È stata una bellissima giornata di democrazia, che ha premiato l’impegno di Elly Schlein per il cambiamento del Pd. Ma è anche una giornata meravigliosa dal punto di vista personale: con la neo-segretaria del Pd abbiamo condiviso tante esperienze, come quando siamo usciti dal Pd perché stava diventando qualcosa di diverso rispetto a quello che doveva essere − ha commentato Pastorino −. Fummo tra i pochi ad andare via, contro tutto e tutti. Il tempo è stato, come sempre, galantuomo, confermando che avevamo ragione sulle questioni poste. Questo risultato rappresenta un punto di svolta nel centrosinistra italiano, non solo perché si tratta della prima leader donna del principale partito progressista italiano, ma anche perché ci sarà una linea politica capace di incarnare i valori di una sinistra moderna e dinamica, che abbiamo promosso in Parlamento, fin dalla scorsa legislatura, con Francesco Laforgia».

«Auguro buon lavoro a Elly Schlein − aggiunge Pastorino − che da segretaria del Pd farà molto bene, rilanciando quelle battaglie, dai diritti dei lavoratori ai diritti civili, necessarie a dare risposte agli elettori. Queste primarie hanno inoltre confermato che, per l’ennesima volta, la Liguria è stata apripista di un giusto necessario laboratorio politico».

Luca Garibaldi, capogruppo Partito democratico-Articolo Uno nel Consiglio regionale della Liguria, ha scritto poche ore dopo la chiusura dei seggi delle primarie: «Una domenica dove più di un milione di persone si è messa in coda per votare e chiedere una speranza di cambiamento, rispetto alla destra. Gli elettori del centrosinistra hanno scelto: Elly Schlein, 37 anni, è la nuova segretaria nazionale del Partito democratico, la prima donna a guidare il maggior partito della sinistra italiana. Una vittoria nettissima, un’ondata travolgente in tutto il Paese: in Liguria ha sfiorato il 70%. Una vittoria di profondo cambiamento, e “una piccola grande rivoluzione”, l’ha definita Elly. “Mi spetta la responsabilità di tenere insieme la nostra comunità, le sue storie, le culture che hanno forgiato il partito. Le porte del Pd sono aperte, sono spalancate. Vi chiediamo di sostenere il cambiamento che vogliamo realizzare”».

«Ho apprezzato i toni che sono stati mantenuti durante questa breve campagna elettorale da entrambe le mozioni e, in ultimo, le parole di Stefano Bonaccini. Segno di un’attenzione profonda e di una consapevolezza al lavoro comune, all’ascolto e al dialogo necessario per ripartire. Il lavoro è lungo e il percorso è appena iniziato: c’è da far tornare il centrosinistra, i nostri valori e il Partito democratico, il motore di speranza e cambiamento del nostro Paese», ha commentato Garibaldi.

«Un’onda di cambiamento, che in pochi hanno sentito arrivare, che in Liguria, come spesso accade, è arrivata prima, e che ora ha travolto tutte e tutti: ha vinto Elly Schlein». È il commento al risultato delle primarie del consigliere regionale e vicepresidente del Consiglio regionale, Armando Sanna.

«Un’onda di cambiamento − spiega Sanna − necessaria per ricostruire le fondamenta di un partito nuovo che guardi alle esigenze reali di questo paese, proprio come ci hanno chiesto i cittadini in questi giorni di campagna elettorale per le primarie, dove ho lavorato in prima linea per Elly. Durante i preziosi incontri e confronti ho capito ancora di più che alla nostra gente non interessano le polemiche e gli scontri ma le risposte e le proposte. Ora è giunto il momento di farlo per davvero, noi ci siamo. Grazie alle tante donne, uomini, ragazzi e ragazze che si sono fidati della nostra proposta di costruire un ponte verso un futuro, dove i principi egualitari non possono che essere le stelle polari di una politica nuova».

«La comunità democratica ha dato, ancora una volta, una dimostrazione straordinaria di partecipazione e attenzione e per questo ringrazio le persone che hanno lavorato per permettere tutto questo − aggiunge il consigliere regionale Pd − mando il mio grande abbraccio ad Elly, sono fiero di aver dato un importante e prezioso contributo per questa vittoria. Saluto anche con stima Stefano Bonaccini, che sono certo sarà una risorsa preziosa per noi».

«Il vero vincitore è il Partito democratico − conclude Sanna − che ancora una volta ha dimostrato la sua forza con una grande prova di democrazia e partecipazione. Quindi da oggi subito al lavoro, tutti insieme, per costruire un’alternativa forte alle destre e tornare a vincere e convincere. Elly, contro ogni pronostico, ha dimostrato che tutto è possibile se lo si vuole per davvero».

Anche gli esponenti liguri di Linea Condivisa commentano il risultato ottenuto da Schlein: «Abbiamo seguito con attenzione quello che è successo all’interno del Partito Democratico e che ha portato alla vittoria di Elly Schlein – scrivono in un comunicato – Fin dall’inizio della discussione che ha portato al processo delle primarie abbiamo ritenuto che quella di Elly Schlein fosse la scelta giusta per il futuro della sinistra. Molti dei temi proposti da Elly Schlein sono gli stessi che noi portiamo avanti da sempre. Dunque crediamo che questa vittoria faciliterà il confronto e la crescita di una più ampia coalizione di sinistra, presente in questo Paese».

«Vogliamo evidenziare la diversità tra i risultati espressi all’interno dei circoli, che avevano dato la preferenza a Stefano Bonaccini, e quello che invece è successo ieri dando voce all’elettorato diffuso del Pd. Il risultato è stato ribaltato – sottolineano i rappresentanti di Linea Condivisa –. Questa volontà di rinnovamento era già presente in Liguria, l’unica regione in cui c’è stata concordanza tra il voto nei circoli e il voto espresso ieri che ha confermato una maggioranza ancora più forte a sostegno di Schlein. Elettori del Pd ed elettori di sinistra vogliono che questo partito cambi, considerandolo importante per il futuro della sinistra nel nostro Paese».

«Come forza politica cittadina e regionale mandiamo i nostri auguri ad Elly Schlein, sapendo che avremo possibilità di confrontarci in futuro con lei. I suoi temi e le sue priorità sono anche le nostre e su queste crediamo che la sinistra potrà trovare una nuova identità e compattezza, obbiettivi su cui da sempre lavoriamo e che ora appaiono più vicini. Ora è necessario riprendere il filo di un ragionamento con il Pd ligure e con tutte le forze progressiste e di sinistra per la costruzione di un campo largo che, dopo un confronto serio sui temi, ci potrà vedere insieme, uniti, con l’obiettivo di costruire un progetto alternativo di sinistra, anche in relazione alle prossime competizioni elettorali», conclude la nota di Linea Condivisa.