Turismo, Liguria Together: entrano Borzonasca, Mezzanego, Rezzoaglio e Santo Stefano D’Aveto

Le valli del Parco dell’Aveto, dalla Val Graveglia alla Val d’Aveto passando per la Valle Sturla, sono sempre più unite nel promuovere e valorizzare l’entroterra.

Dopo il Consorzio Una Montagna di Accoglienza nel Parco e il Comune di Ne, anche i Comuni di Borzonasca, Mezzanego, Rezzoaglio e Santo Stefano D’Aveto entrano a far parte di Liguria Together, per partecipare tutti insieme alle prossime fiere nazionali e internazionali dedicate al turismo. Senza nascondere l’ambizioso obiettivo per il 2024: portare un gruppo selezionato di tour operator alla scoperta delle meraviglie del territorio in occasione della prossima edizione di Discover Italy.

«Sono molto contento perché questo ci permetterà di proporre una differenziazione di prodotto sui nostri mercati di riferimento – commenta Francesco Andreoli, presidente di Liguria Together e membro del consiglio direttivo del Consorzio Una Montagna di Accoglienza nel Parco – la valorizzazione dell’entroterra da un punto di vista turistico aiuterà anche la costa a offrire soluzioni più complete e accattivanti per il mercato italiano ed estero».

Gianluigi Puiè, presidente del Consorzio Una Montagna di Accoglienza nel Parco aggiunge: «L’ingresso di tutti i Comuni delle Valli del Parco dell’Aveto in Liguria Together è un passo davvero importante, che testimonia la nostra unità di intenti e la voglia di affrontare insieme le nuove sfide che ci attendono. Stiamo vivendo un momento storico molto intenso e ricco di opportunità, che può segnare davvero l’inizio di una nuova stagione. Ci faremo trovare pronti, lavorando come una vera squadra, anche insieme al Parco dell’Aveto, soprattutto adesso che l’attenzione è rivolta verso l’entroterra in maniera concreta, come mai forse era accaduto nell’ultimo decennio».

Danilo Repetto, sindaco di Mezzanego, commenta così l’ingresso dei Comuni in Liguria Together: «L’incontro con Francesco Andreoli è stato molto positivo. Grazie al Consorzio Una Montagna di Accoglienza nel Parco, che ci ha fatto conoscere questa importante realtà impegnata nella promozione turistica del nostro Tigullio, avremo la possibilità di sviluppare insieme possibili sinergie per la promozione delle eccellenze del nostro territorio».

«Il Comune di Borzonasca ha aderito con entusiasmo, con la convinzione che possa essere un forte strumento di promozione del nostro territorio – dice Giuseppino Maschio, sindaco di Borzonasca − dai due brevi incontri avuti con Andreoli è emersa subito la sua capacità organizzativa e la forte convinzione di una indispensabile sinergia tra costa ed entroterra, che ci vede pianamente concordi. Da tempo riteniamo che lo sviluppo turistico dell’entroterra possa trarre beneficio dal turismo costiero e viceversa, perché sono due facce della stessa medaglia: la costa fatta di turismo balneare, l’entroterra di natura, montagna, escursionismo, sport invernale, laghi e foreste, il tutto accompagnato da una gastronomia di qualità, che può nell’insieme proporre un’offerta turistica unica, in una Regione dove il mare dista dalla montagna meno di mezz’ora di macchina. Di questa nostra peculiarità tutti dobbiamo trarne vantaggio e lavorare in comunione d’intenti e il Consorzio Liguria Together può essere lo strumento adatto».

Soddisfazione anche dai Comuni della Val d’Aveto. Il sindaco di Rezzoaglio Marcello Roncoli dice: «Inizia una nuova avventura insieme al Consorzio Una Montagna di Accoglienza nel Parco e gli altri Comuni del nostro entroterra, convinti che possa essere un’opportunità concreta per rilanciare la promozione e valorizzazione delle Valli da un punto di vista turistico, anche in sinergia con la costa».

Mentre per Giuseppe Tassi, sindaco di Santo Stefano d’Aveto «la collaborazione tra Liguria Together e il Consorzio Ospitalità Diffusa Una Montagna di Accoglienza nel Parco va ad accrescere e a favorire ulteriormente il collegamento costa ed entroterra, di fondamentale importanza per lo sviluppo turistico della Liguria. Abbiamo accolto con piacere l’offerta di Liguria Together di essere inseriti tra i soci dell’associazione, questo ci permetterà di avere un’ulteriore vetrina, e auspichiamo nuove e proficue collaborazioni».

Francesca Garibaldi, sindaco di Ne, aggiunge: «Vorrei sottolineare la mia soddisfazione per essere stato il primo Comune a entrare a fare parte di un consorzio così importante, con l’intenzione di rafforzare una collaborazione costa-entroterra per un turismo a 360 gradi rivolto a tutti, ma in particolare alle famiglie che possono godere il mare e la nostra meravigliosa natura a poca distanza. Se riusciremo a fare rete, anche con i nuovi ingressi, offriremo veramente un pacchetto completo per il turista che potrà vivere appieno il nostro territorio ricco di bellezze naturali e sapori antichi della tradizione».