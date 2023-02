Tris cioccolato taggiasco, un nuovo prodotto del Frantoio Sant’Agata

In occasione della festa di Sant'Agata, creato anche un prodotto speciale: una tavoletta di cioccolato al pistacchio in limited edition

Il Frantoio di Sant’Agata d’Oneglia amplia ancora il suo portfolio con nuove referenze, realizzate grazie all’unione del know how dell’azienda ligure, un cioccolato torinese e l’eleganza di una linea speciale, la cui grafica è firmata da Gianluca Biscalchin, per celebrare Sant’Agata, santa protettrice del borgo.

A fare compagnia all’ormai conosciuto e apprezzato Grissino Reale, prodotto con l’olio extravergine d’oliva Oro Taggiasco, dall’Atelier del ristorante bistellato Antica Corona Reale, al Fiore del Frantoio e al Torrone Morbido alle olive taggiasche candite, si aggiunge il Tris Cioccolato Taggiasco, nato in collaborazione con La Perla di Torino, da sempre eccellenza italiana nella produzione del cioccolato.

Tre le tavolette che compongono la golosissima confezione, dove cioccolato al latte, bianco e fondente sposano la naturale sapidità delle olive taggiasche accuratamente raccolte, selezionate a mano e poi sottoposte a un lungo processo di essiccazione della durata di tre giorni. Il risultato è un’unione di sapori contrapposti, un gioco di gusto tra il dolce e il salato e una consistenza croccante.

«Vogliamo continuare a collaborare con chef e aziende riconosciute a livello internazionale come eccellenze italiane, per sviluppare nuovi prodotti, e educare i consumatori a nuove occasioni di consumo dell’olio extravergine d’oliva e delle olive taggiasche − spiega Cristiana Mela, amministratrice delegata del Frantoio di Sant’Agata d’Oneglia, che continua − da sempre scegliamo di affiancarci alla cucina dei migliori chef e di essere presenti sulle tavole di appassionati e intenditori, lavorando soltanto con aziende innovatrici, rispettose della natura, delle proprie risorse e persone, innamorate del territorio e delle tradizioni, proprio come chi fa parte della nostra famiglia».

In occasione della festa di Sant’Agata, che si celebra nella prima settimana di febbraio, la famiglia Mela ha pensato di creare anche un prodotto speciale: una tavoletta di cioccolato al pistacchio in limited edition. Solo 500 pezzi preparati con pasta di pistacchi salati, cioccolato bianco e le olive taggiasche essiccate, un connubio perfetto per gli amanti del contrasto dolce-salato, e per chi non rinuncia mai a un piccolo momento di dolcezza durante la giornata.

Ogni astuccio di questa edizione limitata verrà accompagnato da una cartolina, raffigurante rami d’ulivo, simboli naturali e benaugurali e animali immersi nel verde, firmate da Gianluca Biscalchin, artista, giornalista e autore, nonché appassionato gourmet.

«Ho voluto creare, sulla confezione di questo cioccolato al pistacchio e olive taggiasche essiccate, una gioiosa foresta di rami d’ulivo, che ho poi riempito di fantasiosi uccellini che ricordano la colomba della pace ma che qui giocano e si intrecciano per sottolineare lo spirito creativo − spiega Gianluca Biscalchin − la loro coda si trasforma e gli animali tengono in bocca una mela che allude al nome della famiglia. Infine, per la cartolina che accompagna questa creazione golosa del Frantoio di Sant’Agata d’Oneglia, un uccellino del buon augurio, simbolo di gioia e positività e che porta in sé elementi benaugurali di prosperità e simboli di appartenenza alla famiglia».

«Abbiamo pensato a questa tavoletta di cioccolato al pistacchio, per celebrare la festa di Sant’Agata in modo originale, creativo, artistico e per raccontare in modo diverso la versatilità di un frutto come l’oliva taggiasca e la storia della nostra famiglia.’ racconta Serena Mela, responsabile marketing e commerciale del Frantoio di Sant’Agata d’Oneglia, e conclude: ‘si tratta di tavolette di cioccolato speciale, accompagnate da un messaggio d’auguri e positività, su bellissime cartoline realizzate da Gianluca Biscalchin, che sa rappresentare visivamente il buono e il bello dell’enogastronomia e che già collabora con chef e altre aziende del settore».

Il cioccolato del Frantoio è stato presentato in occasione di Taste 2023, la fiera enogastronomica che si tiene ogni anno a Firenze, alla Fortezza da Basso.

L’azienda

Dal 1827 la Famiglia Mela produce olio extra vergine da olive taggiasche all’interno del Frantoio di proprietà, sulle colline dell’entroterra Imperiese. Oggi coltiva con la stessa passione di sempre questa tradizione di qualità e di genuinità ottenendo un olio extra vergine di grande pregio.

Le olive taggiasche, raccolte con leggero anticipo rispetto naturale alla maturazione, sono frante in giornata con la stessa cura del passato e con particolare attenzione per le nuove tecnologie. Si ottiene così un olio extra vergine di oliva dal carattere intenso e vivace, dal sapore delicato e fragrante. Da sempre la produzione dell’olio è stata accompagnata dalla lavorazione di olive da tavola, in salamoia, denocciolate e oggi anche candite per i gourmand più esigenti.

La produzione di altre specialità scandisce le giornate di lavoro al Frantoio di Sant’Agata d’Oneglia, dai paté al pesto ligure alle verdure fresche lavorate e conservate in olio evo.

Tutti i prodotti curati ed esclusivi, sono espressione di una famiglia innamorata del proprio lavoro, arrivano sulle tavole di clienti affezionati e nelle cucine dei migliori chef di tutta Italia.

Gianluca Biscalchin

Giornalista professionista, si occupa di cibo e viaggi. Ha iniziato come inviato culturale alla Nazione di Firenze. È stato per otto anni a Radio Monte Carlo dove, tra le altre cose, ha curato la rubrica food RMC DOC. Dopo un periodo come caporedattore a Gente Viaggi ha iniziato la sua carriera da freelance. Ha scritto, tra gli altri, per Traveller e Uomo Vogue di Condé Nast e realtà editoriali di settore, dal Gambero Rosso a Identità Golose.

Dal 2008 ha aggiunto alla carriera giornalistica quella di illustratore gastronomico, un’estensione disegnata del lavoro scritto. Come giornalista/illustratore ha scritto e disegnato per Corriere della Sera, Repubblica, Cook_Inc, Food&Wine, Gambero Rosso e altre testate di settore. Ora collabora con la rivista del Touring Club. Sia come comunicatore che, come disegnatore, ha fatto lavori per alcuni tra i più importanti chef italiani, grandi alberghi (St-Regis di Roma, Splendido di Portofino, San Pietro di Positano) e ha curato l’immagine di molti ristoranti.

Lavora con importanti aziende del settore, da Lavazza a Olitalia. Ha collaborato con importanti case vinicole, da Tasca d’Almerita a Ceretto a Bellavista. Scrive ogni anno la guida di Relais et Châteaux. Come autore ha pubblicato con Mondadori, Electa, Giunti e Guido Tommasi Editore. Il suo “Regioni d’Italia”, per bambini, è ormai alla settima edizione. Si occupa di comunicazione a tutto tondo, dalla parola all’immagine, con una particolare attenzione per il marketing creativo sviluppato in molti anni di esperienza.