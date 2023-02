Tankoa: yacht T580 arrivato nel cantiere genovese, procede la costruzione del full custom

Il cantiere Tankoa Yachts è al lavoro sul World Wide Explorer T580 da poco arrivato nel cantiere genovese via mare con scafo e sovrastruttura già assemblate e motori e generatori già imbarcati e montati a bordo.

Lo yacht di 58 metri dalle linee sportive disegnate da Francesco Paszkowski, con la collaborazione di Margherita Casprini per l’interior design, è un progetto interamente full custom, pensato per lunghe navigazioni con un’autonomia di oltre 5 mila miglia nautiche.

«Questo nuovo yacht, il nostro primo 58 metri, è il risultato di anni di collaborazione tra lo studio Paszkowski e Tankoa − afferma Eva Orsi, presidente di Tankoa Yachts − Sono fiera di questo nuovo progetto che ha rappresentato per l’armatore un’evoluzione del suo precedente 50m. La sua linea senza tempo unita ad alcune soluzioni all’avanguardia sono il frutto di un lavoro di squadra tra cliente, designer e cantiere per un risultato che unisce al meglio eleganza e funzionalità. Questa costruzione conferma la fama di Tankoa come cantiere boutique».

Il T580, venduto nel 2021 a un armatore già noto al cantiere Tankoa, sarà varato nel 2024 e farà da apripista per una serie di progetti full custom che Tankoa sta realizzando in collaborazione con diversi designer italiani e internazionali a conferma delle capacità del cantiere genovese di sviluppare e realizzare progetti totalmente customizzabili.

Tra le caratteristiche salienti del Tankoa T580 da ricordare, a prua, l’helideck a cui si contrappone, a poppa, il grande beach club con murate abbattibili e una spa dotata di massage room, mentre la palestra trova spazio sul fly deck insieme alla piscina.

Particolarmente capace è il garage in grado di ospitare due tender, di cui un “limotender” di nove metri. Oltre alla cabina armatoriale sono previste cinque cabine ospiti. Originale è anche il lungo corridoio panoramico sul ponte inferiore che unisce direttamente le cabine con la beach area, passando dalla sala motori a vista.

Il Tankoa T580, che avrà uno scafo costruito in acciaio con sovrastrutture in alluminio, al momento si trova nella fase di completamento della carpenteria, con la saldatura degli elementi che andranno a costituire i principali dettagli interni ed esterni. In particolare, l’allestimento delle strutture metalliche degli interni sta proseguendo contemporaneamente su tutti i ponti, con un’azione mirata soprattutto alle zone tecniche così da permettere l’imbarco dei macchinari principali.

Al contempo anche la costruzione dell’albero principale è in corso d’opera, così come quella della carpenteria dei portelloni di poppa, della cabina armatoriale, che ha un grande balcone apribile, e del garage di prua. Anche le cubie per le ancore sono in fase di allestimento a bordo con il relativo tubo per il passaggio della catena. Si stanno inoltre terminando le ultime saldature di finitura su alcuni dettagli dello scafo esterno, per permettere a breve l’inizio della stesura dei punti di lista esterni per l’applicazione dello stucco.

Internamente sono stati eseguiti i passaggi strutturali e non per tubazioni, condotte di ventilazione e cavi, mentre nei ponti inferiori stanno proseguendo gli allestimenti: in particolare nella zona ospiti ed equipaggio sono in corso gli interventi di insonorizzazione e coibentazione con l’utilizzo di lana di roccia e piastre insonorizzanti.