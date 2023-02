Sestri Levante: riapre venerdì il sottopasso di Pietra calante

Conclusa la prima tranche di interventi per migliorare il deflusso delle acque bianche e ridurre il rischio allagamenti in caso di forti piogge

È prevista per venerdì 24 febbraio, intorno alle 17, la riapertura del sottopassaggio di Pietra calante a Sestri Levante, dopo la realizzazione della prima tranche di interventi per migliorare il deflusso delle acque bianche e ridurre il rischio allagamenti in caso di forti piogge.

L’intervento nel suo complesso prevede la realizzazione di un sistema di raccolta delle acque a monte del sottopasso, costituito da grigliati longitudinali alla carreggiata, insieme alla realizzazione di una vasca di accumulo che sarà collegata all’esistente sistema di pompaggio così da migliorare le prestazioni in fase di smaltimento.

Domani, venerdì 24 febbraio, si concludono i lavori di realizzazione della vasca di accumulo, elemento centrale su cui si fonda l’intero intervento, al centro della carreggiata del sottopassaggio, che potrà quindi riaprire al transito; i lavori proseguiranno su via Antica romana occ.le con la realizzazione dei grigliati senza però necessità di chiusure.

L’intervento di Pietra calante è un’opera importante e strategica in ottica preventiva, che mette in campo un insieme di interventi sinergici e che rientra all’interno di un piano strutturato dall’amministrazione comunale per minimizzare i disagi di tutta la città in caso di forti piogge. L’intervento sarà completato con la modifica del sistema semaforico, che bloccherà in modo automatico l’accesso al sottopassaggio in caso di allagamenti.