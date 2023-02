Sarzana, riassegnato l’appalto per il ponte sul Calcandola

Sarà la Steelconcrete Consorzio Stabile a realizzare il nuovo ponte sul torrente Calcandola a Sarzana.

Stamattina il dirigente dell’area tecnica Giovanni Mugnani ha approvato lo scorrimento della graduatoria aggiudicando i lavori dell’opera pubblica al secondo classificato della procedura espletata dalla centrale di committenza Ire Spa.

Nel giro di ventiquattro ore il Comune ha prima proceduto, in autotutela, per ritardi nella sottoscrizione del contratto, alla revoca dell’aggiudicazione di gara al Rti costituito da Ca.Me.Ca srlu e Cadel Scarl, e poi alla riassegnazione dei lavori a Steelconcrete Consorzio Stabile con sede a Verona, che aveva presentato un’offerta per la realizzazione dei lavori con un ribasso del 10.82% per un totale di 2.929.175,92 euro.

«Il persistente e ingiustificato rifiuto dell’aggiudicataria di stipulare il contratto in conformità all’offerta presentata, anche tenuto del lasso di tempo trascorso, giustifica la revoca dell’aggiudicazione nell’interesse pubblico alla sollecita esecuzione dei lavori…» si legge nell’atto dirigenziale di revoca che ha portato l’Amministrazione sarzanese prima a bloccare la procedura in atto con Ca.Me.Ca per poi procedere alla riassegnazione dell’appalto così come previsto della norma e con l’obiettivo di realizzare l’opera nel rispetto dei costi e dei tempi previsti.

Per Ca.Me.Co l’intervento era divenuto eccessivamente oneroso a causa dell’aumento dei costi tra la data di presentazione dell’offerta e il momento di avviare i lavori.