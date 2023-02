Sarzana, presentato il bilancio di previsione: fondo cassa aumentato a 7 milioni

Sarzana si appresta ad approvare il Bilancio di previsione 2023.

“La rotta tracciata in questi anni − si legge in una nota del Comune − guarda alla diminuzione complessiva dell’indebitamento dell’ente oltre alla razionalizzazione della spesa e alla lotta agli sprechi, puntando insieme su grandi investimenti, anche grazie all’oggettiva grande capacità dell’ente di intercettare finanziamenti regionali e statali per la realizzazione di grandi opere”.

Dal 2018 il fondo cassa di fine anno è passato da 2.297.918,47 euro a 7.939.667,22 euro, con una crescita di 5.641.748,75 euro; i tempi di pagamento dell’ente verso i fornitori esterni sono scesi di 83 giorni e si sono abbattuti sostanzialmente a zero; l’indebitamento complessivo, rispetto al 31 dicembre 2017 che era di 29.120.997,11 euro si chiuderà al 31 dicembre 2023 a 28.574.632,69 euro con un’ulteriore previsione di decremento negli anni successivi, e nonostante le gravi crisi della pandemia e del caro energia.

La lotta all’evasione fiscale per il 2022 ha visto un recupero di ben 1.949.126,36 euro di fondi dei sarzanesi in una crescita continua dagli ultimi anni.

Il Bilancio 2023 continua poi a guardare al futuro: lo testimonia un piano delle opere da ben 60 milioni di euro per una città da 22 mila abitanti, con oltre 60 milioni di fondi intercettati all’esterno dall’inizio della legislatura.

Sarzana investe sempre più sul suo Teatro e continua a investire sui grandi eventi storici e identitari della città, aprendosi anche a nuove proposte che hanno determinato un calendario di proposte vario, nuovo e aperto al territorio, con il supporto anche in questo caso di bandi vinti da enti esterni come l’ultimo dedicato alla cultura e al turismo dal ministero competente che ha portato “in dote” ai sarzanesi circa 200 mila euro.

Per il tessuto produttivo cittadino, famiglie, le fasce più deboli: spesa complessiva prevista di 3.235.220,98 euro, pari al 11,65% della spesa corrente.

«Ambizione e volontà di investire nel futuro della nostra città possono andare di pari a passo a un percorso di risanamento del bilancio, e noi lo abbiamo dimostrato in un percorso che è cominciato dall’inizio della legislatura e si conferma con questo bilancio − dichiara il sindaco Cristina Ponzanelli − abbiamo vissuto una legislatura segnata da crisi epocali, ma dai numeri e dai risultati sembrerebbe il contrario. Con questo bilancio investiamo ancora più fondi per le grandi opere, alla cultura e dedichiamo uno sforzo davvero importante per l’abbattimento delle barriere architettoniche e la manutenzione di strade e aree pubbliche per cui abbiamo deciso di investire grazie a un’ampia programmazione che proseguirà in tutti i prossimi anni».

L’assessore al bilancio Daniele Baroni aggiunge: «Abbiamo continuato a lavorare, dal primo giorno ad oggi, all’obiettivo di risanamento del bilancio comunale, affiancandolo alle misure eccezionali rivolte a cittadini, famiglie e imprese in questo periodo storico di straordinaria difficoltà ma senza rinunciare agli investimenti e a guardare con ambizione al presente e al futuro di questa città. Dall’inizio del nostro mandato abbiamo guardato a un abbassamento dell’indebitamento complessivo e, insieme, a investire in opere pubbliche, cultura e servizi al cittadino. Abbiamo lavorati consapevoli della necessità di salvaguardare il già precario equilibrio delle nostre finanze e proteggere l’ente da possibili crisi di liquidità e i nostri sforzi hanno sempre seguito questa linea, ma coniugandola con una sana e doverosa ambizione per una città come Sarzana».