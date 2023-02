San Valentino: due contest di Comune e Regione per festeggiare l’amore e il territorio

Mille immagini per il concorso #tiamogenova e 300 frasi per Liguria Love – Liguria Alone

Si è chiuso con mille foto contrassegnate dall’hashtag #tiamogenova il contest di San Valentino, “Ti amo Genova” organizzato dal Comune per promuovere le bellezze e le delizie della città, con l’obiettivo di condividere con i cittadini i momenti più belli delle loro storie d’amore.

Dal 1 febbraio al 12 febbraio sono state pubblicate sui canali Facebook e Instagram mille scatti: scorci, tramonti, e borghi hanno fatto innamorare a Genova.

E c’è stato spazio anche per i sapori e profumi della città, perché il contest prevedeva che, a far accendere la miccia dell’amore, potesse essere anche un piatto, o un cibo: un sorso di vino locale immortalato in un calice, o un boccone prelibato che racchiudesse insieme storia e tradizione.

Le foto più belle sono state selezionate e raccolte per comporre, nel giorno di San Valentino, un video che l’amministrazione ha diffuso su tutti i suoi canali istituzionali.

Il contest prevedeva di scattare una foto di un luogo di Genova che avesse fatto innamorare della città, o di quello scorcio dove si fosse incontrato l’amore, o di quel piatto della tradizione genovese assaggiato con una persona speciale; bisognava poi postare le foto con l’hashtag #tiamogenova sui canali social Facebook e Instagram e aggiungere una didascalia.

Alla fine, sono stati rintracciati centinaia di hashtag #tiamogenova con cui sono state pubblicate altrettante fotografie, accompagnate spesso da romantiche frasi, aneddoti e storie di viaggi e di incontri.

“Ti amo Genova perché sei unica, perché hai tutto, ricca di fascino e piena di sorprese, con la sua storia e i suoi segreti”; “Amo Genova per le sue albe e i suoi infuocati tramonti”; “La prima volta che presi un treno da solo fu per venire a Genova a trovare un’amica e come scrisse Paul Valery, mi ci sento perduto e familiare, piccolo e straniero”; “Angolini nascosti, trofie al pesto e casette colorate, pranzetti in spiaggia anche a febbraio”.

Restando in tema di San Valentino, questa sera al tramonto e fino alla mezzanotte, il megaschermo sulla facciata del palazzo di Regione Liguria proietterà le 30 frasi più belle raccolte per il giorno di San Valentino grazie a un altro contest: “Liguria Love – Liguria Alone“.

Parole romantiche certo, ma anche ironiche e divertenti: si va da “Il nostro 13° e ultimo San Valentino da fidanzati…con il countdown per l’altare” a “Amore ti amerò sempre basta che mi fai vedere la partita” fino a “Avvolgi il mio cuore come il leppego ricopre gli scogli!”.

Sugli schermi della Sala della Trasparenza di piazza De Ferrari, già dal mattino, verranno proiettate invece tutte le dichiarazioni d’amore raccolte.

Da mezzanotte, invece, il megaschermo sarà dedicato, nel giorno di San Faustino, ai single, anche qui con le 30 migliori frasi, le più ironiche e divertenti, che celebrano l’orgoglio di essere single, da “Che poi San Valentino lo festeggiano i boomer” a “Sei la prova vivente che l’uomo può vivere senza un cervello. Ti prego San Faustino portamene uno che non sia soltanto bello” fino a “AAA cercasi: fidanzato genovese che non mugugni”.

Da domani mattina, anche in questo caso, gli schermi della sala trasparenza mostreranno tutte le frasi raccolte durante il contest, e le 30 migliori frasi dedicate ai single torneranno domani, 15 febbraio, sempre dal tramonto e fino a mezzanotte.

Sono in totale quasi 300 le frasi raccolte dall’avvio del contest, mentre la campagna ha raggiunto circa 2,2 milioni di persone per oltre 3.800 click.