Roberto Carullo e i suoi personaggi “Pop Art” tornano al Galata Museo del Mare

È tornata al Galata Museo del Mare la mostra POP-Art “I segni oltre il Mare” in cui sono esposte le opere di Roberto Carullo, visitabile nella Saletta dell’Arte del Museo fino al 3 marzo.

I messaggi diffusi dall’artista sono legati a tematiche attuali, con l’intento di far comprendere l’arte a un pubblico variegato. Carullo vuole esprimere, attraverso le sue opere, concetti estremamente delicati, ma anche forti. Come coniugare sentimenti in apparenza così diversi? Scegliendo soggetti che siano in grado di trasmettere sensazioni positive a chi li osserva.

I personaggi a cui l’artista riesce a dar vita, attraverso uno stile unico, che rimanda alla POP Art, sono resi tridimensionali per dare ulteriore forza al messaggio. Per questo Carullo utilizza la materia e particolari tecniche così da mettere in risalto messaggi sensibili, come il rispetto nei confronti dell’ambiente. La scelta dei protagonisti è mirata a trasformarli in portatori di messaggi positivi e universali legati ai valori fondanti della società civile.

Carullo utilizza i personaggi dei fumetti come base per interpretare la psicologia dell’uomo e trasferisce in modo semplice nelle sue opere temi chiave. «I miei quadri – spiega – raffigurano supereroi e ladri come Lupin o avventurieri come Corto Maltese. A questi viene affidato simbolicamente il compito di proteggerci da arrivisti e ladri, come nel caso di Spiderman che combatte contro le volpi di Wall Street, o del commissario Zenigata che lotta per impedire ai componenti della banda Lupin di rubare il ‘Destriero’ simbolo delle competenze e della cultura italiane».

La pop art è una corrente artistica nata nella seconda metà degli anni 50 negli Stati Uniti, per poi diffondersi a partire dagli anni 60 in Europa. Il nome Pop Art è una abbreviazione di popular art ed è stato scelto per un motivo preciso: evidenziare come i soggetti di ispirazione degli artisti derivassero dalla cultura di massa. In origine gli artisti si ispiravano a grandi personaggi storici, imprese dal coraggio straordinario e paesaggi che incantavano per la loro bellezza, ma con il passare del tempo la situazione è molto cambiata. La Pop Art si è affermata come un’autentica rivoluzione per la sua capacità di urlare al mondo le più banali delle verità. La Pop Art americana è nata dalla società consumistica di quegli anni, figlia del boom economico e dell’ascesa di un consumismo votato all’eccesso. Gli artisti dell’epoca avevano deciso di trasformare in arte ogni oggetto e ogni tema che veniva invaso dai mass media.

Oggetto: I sogni oltre il Mare

Luogo: Galata Museo del Mare-Saletta dell’Arte

Ingresso: intero 17 euro; ridotto 12 euro, scuole 7,50 euro, famiglie 38 euro.

Orari: dal martedì al venerdì dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso ore 17); sabato e domenica & festivi dalla 10 alle 19 (ultimo ingresso ore 18).

Contatti: tel. 0102533555, www.galatamuseodelmare.it