Regione: 2,4 mln per ripascimenti, pulizia, sicurezza e accessibilità spiagge

Regione Liguria stanzia 2,4 milioni di euro per la pulizia, la sicurezza, l’accessibilità e i ripascimenti delle spiagge dei Comuni costieri, con un incremento di spesa rispetto al 2022 di quasi 240.000 euro (10%). Aumenta anche il numero dei Comuni destinatari dei fondi: infatti, se sono sempre 60 le amministrazioni comunali destinatarie dei fondi regionali per gli interventi di ripascimento e difesa della costa, nel 2023 per la pulizia e igiene si passa da 17 a 20 Comuni, per la sicurezza da 13 a 14 e per l’accessibilità da 8 a 18.

Una nota della Regione precisa che è stato esaudito il 100% delle richieste di fondi provenienti dai Comuni costieri di tutto il territorio regionale.

Nel dettaglio l’entità dei finanziamenti della Regione Liguria a favore dei Comuni costieri del territorio regionale, suddivisa per Provincia:

Provincia di Genova, 763.260,54 euro di cui: Arenzano, 64.837,48 euro; Bogliasco, 7.853,10 euro; Camogli, 21.155,14 euro; Chiavari, 32.060,32 euro; Cogoleto, 53.653,37 euro; Deiva Marina, 3.597,01 euro; Genova, 225.859,81 euro; Lavagna, 79.143,07 euro; Moneglia, 38.114,96 euro; Portofino, 1.306,99 euro; Rapallo, 26.932,91 euro; Recco, 31.577,30 euro; Santa Margherita Ligure, 37.645,74 euro; Sestri Levante, 123.190,55 euro; Sori, 12.780,47 euro; Zoagli, 3.552,33 euro.

Provincia di Imperia, 617.042,47 euro di cui: Bordighera, 49.719,98 euro; Camporosso, 2.837,39 euro; Cervo, 8.992,53 euro; Cipressa, 3.049,64 euro; Costarainera, 1.005,38 euro; Diano Marina, 41.689,59 euro; Imperia, 106.902,01 euro; Ospedaletti, 42.301,54 euro; Riva Ligure, 38.164,63 euro; San Bartolomeo al Mare, 28.975,24 euro; San Lorenzo al Mare, 19.113,31 euro; Sanremo, 122.879,29 euro; Santo Stefano al Mare, 46.022,62 euro; Taggia, 11.841,09 euro; Vallecrosia, 10.422,40 euro; Ventimiglia, 83.125,83 euro.

Provincia della Spezia, 259.423,42 euro di cui: Ameglia, 58.315,53 euro; Bonassola, 8.110,03 euro; Framura, 33.412,97 euro; Lerici, 40.782,31 euro; Levanto, 11.926,64 euro; Monterosso, 9.640,44 euro; Portovenere, 82.221,89 euro; Riomaggiore, 13.237,45 euro; Vernazza, 1.776,16 euro.

Provincia di Savona, 772.033,53 euro di cui: Alassio, 49.732,60 euro; Albenga, 29.949,03 euro; Albissola Marina, 9.506,39 euro; Albisola Superiore, 11.908,12 euro; Andora, 24.676,39 euro; Bergeggi, 53.450,57 euro; Borghetto Santo Spirito, 18.374,28 euro; Borgio Verezzi, 15.896,11 euro; Celle Ligure, 27.603,16 euro; Ceriale, 62.026,86 euro; Finale Ligure, 116.371,96 euro; Laigueglia, 50.042,94 euro; Loano, 60.624,17 euro; Noli, 19.023,95 euro; Pietra Ligure, 44.904,35 euro; Savona, 107.242,38 euro; Spotorno, 23.268,87 euro; Vado Ligure, 11.774,07 euro; Varazze, 35.657,33 euro.

L’ammontare complessivo ed esatto dei fondi erogati dalla Regione Liguria per il 2023 è di 2.411.759,96 euro di cui: 1,6 milioni di euro per i ripascimenti (a fronte dei 1.494.500,39 euro del 2022, + 105.499,61 euro); 334.661,97 euro per la pulizia (a fronte dei 324.342,13 euro del 2022, + 10.319,84 euro); 288.812,61 euro per la sicurezza (a fronte dei 253.276,06 euro del 2022, + 35.535,94 euro); 188.285,38 euro per l’accessibilità (a fronte dei 100.152,59 euro del 2022, + 88.132,79 euro). Dunque in totale, rispetto al 2022, i Comuni costieri riceveranno dalla Regione Liguria più risorse per 239.488,16 euro, con un incremento di circa il 10%.