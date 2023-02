Raccolta differenziata: Amiu installa nuovi contenitori per l’olio esausto ad Arenzano e Cogoleto

Ad Arenzano e Cogoleto arrivano i nuovi contenitori di Amiu per il recupero dell’olio esausto da cucina.

Per rendere più comoda e facile la raccolta i nuovi contenitori sono stati posizionati in cinque postazioni e, per evitare di commettere errori nel conferimento, tutti i contenitori sono dotati di adesivi con le istruzioni di cosa si può inserire.

Smaltire correttamente l’olio esausto è molto importante per i cittadini: questa sostanza può essere molto dannosa se dispersa nell’ambiente senza la minima attenzione.

L’olio va raccolto in bottiglie o flaconi di plastica ben chiusi e inseriti direttamente negli appositi contenitori.

Vanno inseriti solo oli alimentari (olio di oliva, mais, girasole, ecc…) provenienti dalle cucine di casa come: olio della frittura e di cottura, olio per la conservazione dei cibi in scatola e in vetro (tonno o verdure) o da condimento.

Gettare olio nel lavandino provoca danni seri ai tubi di scarico e al funzionamento dei depuratori incrementando i costi di gestione. Inoltre, disperso nell’ambiente arreca ingenti danni inquinando acque e terreni.

Se raccolto correttamente, invece, da aziende specializzate l’olio inizia una seconda vita. Dopo aver subito un processo di trattamento è possibile ricavare svariati prodotti come: lubrificanti vegetali, biodiesel e glicerina per l’industria cosmetica.

Ecco i punti dove sono presenti i contenitori ad Arenzano:

Via P.N. Cambiaso stazione vecchia dietro il Grand Hotel

Via Vittorio Veneto angolo Via Olivete

Via G. Marconi incrocio Via Caproni fronte CC Forestali

Via della Colletta accesso Pineta zona Roccolo

Centro Commerciale Le lampare piano strada accesso Arcaplanet

E quelli di Cogoleto: