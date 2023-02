Parità di genere: arriva a Sanremo STEAMiamoci per valorizzare i talenti femminili

È approdata oggi nel Ponente ligure STEAMiamoci, realtà nata nel 2016 in seno ad Assolombarda per promuovere la parità di genere e sostenere la partecipazione delle donne nel tessuto culturale e produttivo.

Madrina del sodalizio è Barbara Amerio, imprenditrice (Permare Srl) e presidente di Confindustria Imperia, associazione che già aderisce al progetto. Al suo fianco Barbara Borsotto, imprenditrice (Atelier Daphné Srl) e delegata regionale Aidda Liguria, insieme a Barbara Carrara, imprenditrice (Cni Srl) esperta di conciliazioni nazionali ed internazionali.

Testimonial del battesimo di STEAMiamoci, la prima procuratrice calcistica italiana Patrizia Pighini, la cantante lirica Antonella Banaudi, l’imprenditrice Claudia Torlasco (Mastelli Srl) oltre ad alcune giocatrici in forza alla squadra femminile locale delle Sanremo Ladies militante nel campionato di eccellenza.

«La mission di STEAMiamoci è quella di promuovere azioni concrete per ridurre il gender gap, partendo dal presupposto che le competenze dell’acronimo inglese STEM (science, technology, engineering and mathematics) completato dalla A di Arte per includere ogni aspetto della conoscenza e dell’espressività, sono quelle del futuro, in quanto la diversità di genere è un elemento base per la crescita sociale di un Paese e fondamentale per l’innovazione e la competitività dell’impresa», spiegano le portavoce della neonata realtà del Ponente Ligure.

«STEAMiamoci oggi è una rete sinergica di aziende, università, enti e associazioni, nazionali e internazionali, impegnate in progetti di valorizzazione dei talenti femminili nelle professioni scientifiche e tecnologiche. Il progetto nasce per sostenere l’importanza delle donne nel tessuto culturale e produttivo, trovare misure per aumentarne incidenza e valore. Tra le prime attività che proporremo sul territorio quella di portare nelle scuole della provincia di Imperia testimonianze femminili provenienti dal campo tecnologico, al fine di dimostrare che non ci sono mestieri di genere ma che chiunque è in grado di svolgere qualunque mansione, come dimostrano le donne che oggi hanno portato la loro testimonianza dando i natali al STEAMiamoci in provincia di Imperia».