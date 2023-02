Leonardo: inaugurato il Centro di simulazione di operazioni aeronavali della GdF

La Guardia di Finanza ha inaugurato oggi il suo Centro di Simulazione di Operazioni Aeronavali nella base aerea di Pratica di Mare (Roma), nel corso di una cerimonia ufficiale alla presenza di rappresentanti delle istituzioni e di Leonardo.

Il nuovo centro, il cui sviluppo è stato avviato alla fine del 2020 dall’azienda sulla base delle specifiche del Corpo, avvalendosi delle più avanzate e innovative tecnologie nel campo, ha come obiettivo l’addestramento degli equipaggi addetti alle missioni aeronavali della Guardia di Finanza. Unico in Europa con tali caratteristiche, integra in uno stesso ambiente virtuale sistemi avanzati di simulazione connessi in rete. Questi sistemi riproducono fedelmente gli elicotteri e i velivoli di Leonardo di più recente introduzione nel Corpo della GdF, impiegati dagli equipaggi per lo svolgimento dei diversi compiti operativi, nonché i sistemi di missione dell’azienda utilizzati a bordo tra l’altro per la sorveglianza e l’identificazione.

Viene impiegato anche un simulatore di scenario, realizzato da Leonardo e in grado di riprodurre l’ambiente in cui operano mezzi e personale in modo cooperativo, un simulatore della plancia di una nave per integrare anche la presenza di unità di superficie in ambiente marittimo – sviluppato in collaborazione con Cetena (Fincantieri) – e un centro di comando a terra per il coordinamento delle operazioni.