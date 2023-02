Le procedure di riconoscimento dei titoli esteri in Italia, seminario il 23 febbraio a Genova

Appuntamento nella Camera del Lavoro Metropolitana di Genova in via San Giovanni d'Acri 6

“Le procedure di riconoscimento dei titoli esteri in Italia” è il seminario in progamma giovedì 23 febbraio alle 14.30 nel salone governato della Camera del Lavoro Metropolitana di Genova in via San Giovanni d’Acri 6.

L’appuntamento è organizzato dalla Camera del Lavoro di Genova in collaborazione con Genova Solidale e Cimea (Centro informazioni mobilità equivalenze accademiche). “Un momento per discutere di immigrazione e istruzione − si legge nella nota di presentazione − poiché l’accoglienza per gli immigrati passa anche dal riconoscimento dei titoli di studio e professionali di donne e uomini che cercano nel nostro paese un futuro migliore”.

Ad aprire i lavori sarà il segretario generale della Camera del Lavoro Metropolitana di Genova Igor Magni, attraverso un saluto introduttivo. Successivamente sarà la volta di Luca Lantero, direttore generale del Cimea, che presenterà il seminario.

“Riconoscere e utilizzare le capacità intellettuali, professionali, tecniche di chi arriva dall’estero è un atto importante − afferma la Cgil − sia per gli immigrati che per le attività lavorative del nostro paese e della nostra città”.