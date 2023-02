La Corte dei Conti analizza le spese per la ricostruzione del ponte sul Polcevera

La lente della Corte dei Conti sulle spese per la ricostruzione dopo il tragico crollo del Ponte Morandi, a Genova.

Lo riporta l’Agenzia Dire.

La procura contabile del capoluogo ligure vuole approfondire l’entità dei fondi erogati dai commissari Giovanni Toti, delegato all’emergenza, e Marco Bucci, straordinario per la ricostruzione, per capire quante risorse pubbliche siano state utilizzate e come.

La magistratura indagherà anche sulla spesa sostenuta da Aspi per la ricostruzione e sul patteggiamento da 30 milioni che ha permesso alla società di uscire dal processo, per capire se le cifre sono state versate quando Aspi era ancora del gruppo Benetton o quando era già intervenuto il settore pubblico con Cassa depositi e prestiti.

Le indagini, infine, si concentreranno anche sui danni subiti dalla città di Genova dopo il crollo del viadotto.

«Siamo orgogliosi del lavoro svolto a Genova durante l’emergenza seguita al crollo del ponte Morandi e di tutte le attività legate alla sua ricostruzione − commentano in una nota congiunta il presidente della Regione Liguria e commissario per la gestione dell’emergenza di Protezione Civile Giovanni Toti e il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione Marco Bucci − un lavoro che ha visto tutte le istituzioni unite, lavorando fianco a fianco, con coraggio e determinazione. I risultati sono sotto gli occhi di tutti: gli sfollati hanno ottenuto una casa in poche settimane, le imprese sono state risarcite, la città ha gestito le sue emergenze, anche legate alla viabilità, e comprese quelle legate al più grande porto del paese. E l’Italia, unica nella sua storia, ha saputo costruire una grande opera come il ponte San Giorgio, disegnato da Renzo Piano, in poco meno di due anni. Tutto questo non è solo un nostro orgoglio ma rappresenta l’orgoglio delle migliaia di persone che hanno portato il loro contributo per raggiungere questo obiettivo in tempi record. Tutto questo è un esempio da cui il paese non deve tornare indietro».

Bucci e Toti aggiungono: «Ben vengano i controlli della Corte dei Conti che siamo sicuri certificheranno la qualità e la legittimità di ogni azione da noi intrapresa. Nessuno può immaginare di sminuire, sporcare, delegittimare una delle migliori esperienze della pubblica amministrazione e tanto meno riportare indietro l’Italia, che ha bisogno di crescere, nel vortice infinito dei cavilli, della burocrazia malata, del formalismo paralizzante. E speriamo solo che non si compia un passo indietro, tornando all’immobilismo del passato, quando ogni azione compiuta per la comunità era rallentata e ostacolata da continui e pretestuosi ricorsi, trasformando un legittimo potere dello Stato in un disincentivo al prendersi responsabilità».