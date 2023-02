Inflazione tedesca sotto le attese, Borse europee in rialzo

Chiusura in rialzo per le Borse europee grazie all’inflazione tedesca sotto le attese a gennaio (8,7% annuo contro 8,6% di dicembre ma a fronte di previsioni per 9,4%) e a trimestrali positive di big come Siemens, Astrazeneca, Credit Agricole, Aegon. Parigi segna + 0,96%, Francoforte+0,72% e Londra +0,33%, Milano +1,20%.

In contrazione lo spread Btp/Bund, a 173 punti (variazione -3,04%, rendimento Btp 10 anni +4,00%, rendimento Bund 10 anni +2,27%)

A Piazza Affari brillano Unicredit (+4,13%), Stellantis (+3,68%), Iveco (+2,73%), Cnh (+2,13%). Bene in generale le banche (+1,42% Intesa Sanpaolo, +1,52% Mediobanca)) dopo che la Banca centrale europea ha pubblicato oggi i risultati positivi del processo di revisione e valutazione prudenziale, il cosiddetto esercizio Srep (Supervisory review and evaluation process) per il 2022. Il presidente del Consiglio di vigilanza della Bce, Andrea Enria, ha annunciato che gli istituti di credito «hanno resistito bene all’impatto economico dell’invasione russa dell’Ucraina, grazie alle loro solide posizioni patrimoniali e di liquidità, all’accresciuta redditività e al continuo miglioramento della qualità degli attivi». In coda Diasorin (-2,27%). Realizzi su Saipem (-1,7%) che ha ottenuto un incremento in doppia cifra nelle ultime sessioni. In rosso anche Telecom (-1,58%) in seguito ad alcune indiscrezioni che sembrano indicare valutazioni più basse del previsto nella offerta di Kkr per la rete.

Sul mercato valutario, dopo le dichiarazioni del presidente della BoE Andrew Bailey secondo cui servono ulteriori conferme dai dati per verificare l’efficacia della politica monetaria nel frenare l’inflazione: il cambio tra sterlina e dollaro è salito a 1,2144 (dopo aver sfiorato gli 1,22). Euro/dollaro sale a 1,0748 (da 1,0719).

Petrolio in discesa di oltre un punto percentuale con il Wti marzo a 77,1 dollari al barile e il Brent aprile a 83,5 dollari al barile. Gas in calo a 53 euro al megawattora ad Amsterdam.