Inail: inaugurata una nuova sede ad Albenga

È stata inaugurata oggi la nuova sede dell’Agenzia Inail di Albenga, posta al piano terra del Palazzo Ester Siccardi in viale Martiri della Libertà 1.

La soluzione logistica è stata resa possibile grazie alla collaborazione consolidata tra l’Inail e l’amministrazione comunale ingauna e consentirà all’utenza di raggiungere più facilmente lo sportello.

Alla cerimonia erano presenti: il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis, l’assessore alle politiche sociali Marta Gaia, il direttore regionale dell’Inail Angela Razzino, il vicario regionale Enrico Lanzone e il direttore territoriale Savona e Imperia Cinzia Damonte.

«La volontà di quest’amministrazione è di cercare di mantenere sul territorio e sempre più accessibili tutti i servizi al cittadino − ha spiegato l’assessore alle politiche sociali −. Questo spazio, oltre aa essere uno sportello importante per gli utenti, può creare collaborazioni sia per l’inclusione lavorativa, sia per la sicurezza sul lavoro e progetti in collaborazione anche con le scuole su questi temi».

«Abbiamo deciso di mettere a disposizione all’Inail − ha commentato il sindaco Tomatis − uno spazio al piano terra del Palazzo Ester Siccardi perché riteniamo fondamentale che questo servizio rimanga sul territorio. Lo sportello sarà aperto al pubblico e facilmente raggiungibile proprio per essere sempre più vicini ai lavoratori e in generale agli utenti”.

Il direttore dell’Inail territoriale Damonte ha ringraziato l’amministrazione comunale «per la sensibilità dimostrata verso i temi della sicurezza sul lavoro e della la tutela dei lavoratori. L’apertura di questo sportello − ha dichiarato − rappresenta un passo importante per la realizzazione di progetti che svilupperemo sul territorio come Inail anche con l’Amministrazione Comunale e le parti sociali per assicurare la totale presa in carico degli infortunati e tecnopatici, nonché la diffusione della cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro».

L’Agenzia sarà operativa nelle giornate di lunedì e mercoledì dalle ore 9.30 alle 12.30.