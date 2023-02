Il brand di beauty Lovrén alla fiera farmaceutica Infarma di Barcellona

Dal 14 al 16 marzo Lovrén, brand di beauty con sede a Genova del gruppo Clinicalfarma, parteciperà a Infarma, fiera europea epicentro del settore farmaceutico che si svolgerà a Barcellona.

L’evento si pone come punto di riferimento per le farmacie e parafarmacie, offrendo prodotti di qualità e soluzioni all’avanguardia per una continua evoluzione e innovazione del settore.

Il brand italiano è nato nel 2018 e a oggi è già presente in circa 4.000 farmacie in Italia e in circa 2.000 farmacie spagnole. Dopo l’insediamento in Francia, Romania e Bulgaria, sta ampliando la sua offerta a livello europeo e ha in programma la distribuzione ufficiale in 8 nuovi Stati nel corso del 2023.

«Abbiamo deciso di abbracciare questa opportunità per consolidarci ancora di più nel mercato farmaceutico globale. Essendo un marchio acquistabile esclusivamente in farmacia e parafarmacia, ma in una fascia di prezzo molto conveniente, Lovrén rappresenta un unicum nel suo genere. Chi non conosce il brand, infatti, è dapprima incuriosito dalla possibilità di poter acquistare dei prodotti altamente accessibili in luoghi che sono garanzia di sicurezza. Il connubio tra Made In Italy alta qualità, sigilla poi la fedeltà del cliente. Siamo felici che il nostro valore sia riconosciuto anche all’estero, dove il Made in Italy da sempre rappresenta una garanzia di standard altissimi. Tantissimi acquirenti scelgono marchi italiani perché sanno che non rimarranno delusi», afferma Diego Gulli, amministratore delegato di Clinicalfarma che, insieme ad Alessio Baldaccini, è alla guida di Lovrén.