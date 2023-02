Genova, realizzati nuovi ossari a Nervi e Leira

«L’attenzione dell’amministrazione è a tutti i 35 cimiteri cittadini, da Ponente a Levante. Sono disponibile anche a una commissione in merito per illustrare tutti gli interventi in atto». Lo ha dichiarato l’assessore del Comune di Genova ai Servizi Civici Marta Brusoni rispondendo a un articolo 54 del consigliere di Liguria al Centro Nicholas Gandolfo in merito ai cimiteri cittadini.

«È recente – ha spiegato Brusoni – la realizzazione di nuovi ossari nei cimiteri di Nervi 3 e Leira di Voltri. Nel contesto delle varie iniziative programmate per il miglioramento del servizio cimiteriale cittadino, oltre al piano di finanziamento per gli interventi manutentivi e di recupero funzionale di aree e strutture interne ai cimiteri, sono state realizzate opere per l’ampliamento dell’offerta di sepolture nei cimiteri, secondo una pianificazione in continuo aggiornamento, funzionale alle esigenze dei cittadini».

«In particolare – ha precisato l’assessore – sono stati realizzati 360 nuovi ossari nel cimitero di Nervi 3 nel Municipio Levante e 576 nuovi ossari nel cimitero Leira di Voltri, nel Municipio Ponente».