Genova-Bardonecchia: nuovo collegamento Intercity e promozioni riservate ai viaggiatori

L'assessore Bianchi: «Opportunità per i genovesi appassionati di sci, ma anche un’occasione per proporci come destinazione turistica e promuovere l’incoming»

Un nuovo collegamento diretto Genova-Bardonecchia con treni Intercity, promozioni dedicate per i viaggiatori su skipass, noleggio dell’attrezzatura, ristorazione e strutture alberghiere.

È il contenuto dell’accordo presentato questa mattina dall’assessore al Turismo e allo Sport Alessandra Bianchi, dal direttore business Intercity Domenico Scida, dal direttore marketing Trenitalia Mario Alovisi e dal vicesindaco di Bardonecchia Vittorio Montabone.

«Un risultato che conferma il dialogo e il lavoro congiunto con Ferrovie, volto ad incrementare ulteriormente i servizi alla cittadinanza – ha spiegato l’assessore Bianchi – Il nuovo collegamento Genova-Bardonecchia rappresenta un’ottima opportunità per i genovesi appassionati dello sci, ma anche un’occasione per proporci come destinazione turistica e per promuovere l’incoming nel nostro territorio».

I collegamenti Intercity circolano nelle giornate di sabato e domenica, con partenza da Genova Principe alle ore 6.56 e arrivo alle 10.13 a Oulx-Cesana-Claviere-Sestriere e alle 10.25 a Bardonecchia. Il treno di ritorno parte da Bardonecchia alle 16.35 e da Oulx-Cesana-Claviere-Sestriere alle 16.48 con arrivo a Genova alle 20.02.

Gli orari e la vicinanza agli impianti sciistici, raggiungibili in pochi minuti con navette gratuite del trasporto pubblico locale, permettono di trascorre una giornata sulle piste o di prolungare la vacanza. Vantaggi particolari per le famiglie: i minori di 15 anni viaggiano gratis e gli adulti avranno uno sconto del 40% rispetto al prezzo base.

Chi sceglierà l’Intercity per raggiungere Bardonecchia, presentando il biglietto del treno potrà accedere a importanti promozioni sull’acquisto dello skipass giornaliero, sull’andata e ritorno in seggiovia, sul noleggio dell’attrezzatura per lo sci o per lo snowboard e per l’Alpine Coaster, la slitta biposto che garantisce una discesa emozionante nei boschi di Campo Smith. Inoltre, chi pernotterà a Bardonecchia avrà uno sconto del 10% sul pacchetto weekend nelle strutture aderenti e sulla ristorazione locale.