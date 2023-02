Fondazione Its La Spezia: corso tecnico superiore per la mobilità di persone e merci

Un nuovo corso di livello Its nell’ambito della logistica, dei trasporti e dell’economia blu è proposto e organizzato dalla Fondazione Its La Spezia, con il coordinamento e la collaborazione di Scuola Nazionale Trasporti e Logistica (sedi alla Spezia, Marina di Carrara e Genova). Il corso, rivolto a venticinque giovani diplomati è totalmente gratuito e consente di conseguire il titolo di Tecnico Superiore per la Mobilità delle Persone e delle Merci (Spedizionieri e Tecnici dell’organizzazione commerciale).

L’avvio delle lezioni è previsto per il prossimo 28 marzo. Il corso si articolerà in 2.000 ore di formazione, delle quali 1.200 di attività teorico-pratiche e 800 di stage in azienda. Il corso, che prevede anche la possibilità di visite guidate presso realtà di eccellenza di livello nazionale ed internazionale, si concluderà con l’esame finale e il rilascio del diploma di tecnico superiore.

Si tratta di una figura professionale ad alta occupabilità in base alle indicazioni domanda-offerta del mercato del lavoro e alle prospettive in questo settore. Le esperienze maturate nelle precedenti edizioni di corso hanno permesso di ottenere ottimi risultati quantitativi e qualitativi, sia in termini formativi che di occupazione finale.

Il corso vede infatti il sostegno e il coinvolgimento delle realtà aziendali ed associative più rappresentative in ambito logistico-portuale.

Il termine per presentare le domande di ammissione alla selezione al corso, redatta utilizzando il modulo scaricabile sul sito Its La Spezia, è fissato per il giorno 22 febbraio 2023.

La selezione dei partecipanti per la formazione della graduatoria si terrà a partire dal giorno 6 marzo.

Durante il percorso verranno svolte a beneficio dei partecipanti attività di orientamento-accompagnamento al settore, nonché condivisi strumenti conoscitivi dell’ambito tecnico-professionale di riferimento.