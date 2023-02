EdiliziAcrobatica: ricavi consolidati 2022 a +51%, proposta dividendo a 0,80 euro ad azione

I ricavi prodotti consolidati del 2022 di Edilizia Acrobatica sono pari a 148,1 milioni, rispetto ai 98,1 milioni del precedente esercizio e fanno registrare un incremento pari al 51% anno su anno. In Italia, primo mercato della Società, nel 2022 i ricavi crescono del 42,2%, da 94,7 milioni di euro nel 2021 a 134,7 milioni.

La società conferma la propria espansione anche nel mercato francese e spagnolo, grazie ai risultati della controllata EdiliziAcrobatica Frances sas, che nel 2022 ha registrato una crescita pari al 29,4% anno su anno, passando da 3,4 milioni nel 2021 a 4,4 milioni nel 2022 e ai risultati della controllata EdiliziAcrobatica Iberica, che nel 2022 ha registrato una crescita pari al 279% anno su anno, passando da 221 mila del 2021 a 838 mila. Tenuto conto dei risultati positivi confermati dalla presa d’atto dei ricavi prodotti consolidati al 31 dicembre 2022 e delle prospettive positive del 2023, per consolidare il rapporto di fiducia con gli investitori della Società in ottica di remunerazione del capitale dagli stessi investito, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la convocazione dell’assemblea degli azionisti in sede ordinaria, il 21 marzo 2023 in prima convocazione e ove occorrendo, il 22 marzo 2023 in seconda convocazione, per deliberare sulla proposta di distribuzione di un dividendo, da intendersi ordinario ai fini borsistici in quanto a valere sul risultato di bilancio al 31 dicembre 2021.

Il cda propone dunque che venga distribuito un dividendo pari a 0,80 euro per ciascuna delle 8.235.685 azioni ordinarie rappresentative del capitale sociale, al netto di quelle detenute in portafoglio alla data di stacco della cedola (alla data odierna, tale numero è pari a 27.190 azioni), a valere sulla riserva di utili portati a nuovo 2021, per un controvalore massimale di 6.588.548 euro, e quindi di porre in pagamento l’indicato dividendo a decorrere dal giorno 29 marzo 2023, con data stacco della cedola coincidente con il giorno 27 marzo 2023 e record date coincidente con il 28 marzo 2023.