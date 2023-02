Due liguri vincono il Premio giovane manager di Federmanager

I due dirigenti liguri Alice Minuto, di Figari Trade Solution, e Andrea Ghione, di Infineum, sono stati premiati in occasione della semifinale Nord Ovest del Premio giovane manager, organizzato dal Gruppo giovani di Federmanager.

Il contest è dedicato agli iscritti a Federmanager con meno di 44 anni ed è alla quinta edizione. Obiettivo primario del premio è quello di riconoscere il ruolo e il valore delle competenze manageriali attraverso un programma di selezione dei profili più validi affidato ad un comitato di esperti.

Minuto, genovese, si è laureata in Economia a Genova nel 2010 e ha conseguito un master in Business administration alla Bologna Business School. Dopo una esperienza alla Duferco come responsabile commerciale, è passata ad Alessio Tubi come coo. Oggi è co-owner della Figari Trade Solution, società di trading di acciai speciali e leghe.

Ghione, savonese, è laureato in Chimica a Genova e ha un master in Chimical engineering all’università di Bergen. In Infineum costruisce la sua carriera professionale ricoprendo diversi ruoli e attualmente è Marine venture manager – Fuels additive.

Grande soddisfazione per l’affermazione dei due genovesi è stata espressa da Luca Barigione, presidente di Federmanager Liguria: «Alice e Andrea sono la dimostrazione che il nostro territorio continua a esprimere figure di assoluta qualità manageriale, competenze preziose che emergono grazie anche alle iniziative portate avanti dalla nostra organizzazione. Siamo orgogliosi dei nostri premiati e speriamo che questo riconoscimento possa contribuire a un’ulteriore affermazione professionale».

Claudio Percivale, rappresentante ligure nel coordinamento nazionale del Gruppo giovani di Federmanager, si è congratulato con i due colleghi premiati: «I profili manageriali incarnati da Alice Minuto e Andrea Ghione si sono rivelati competitivi e vincenti a livello nazionale. Questi riconoscimenti credo possano rappresentare un elemento attrattivo verso chi ancora non ci conosce: la nostra organizzazione potrà avere un futuro se sapremo attrarre nuovi giovani manager, sono fiducioso del lavoro che stiamo portando avanti e l’anno prossimo saremo in grado di candidare nuove figure di assoluta qualità».