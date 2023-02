Circle apre una nuova unità operativa a Catania

Circle sbarca in Sicilia con una nuova unità operativa locale a Catania e porta a 5 il numero delle sedi del Gruppo in Italia.

Grazie alla sua presenza diretta, Circle sarà in grado di supportare in maniera crescente nel loro percorso di digitalizzazione la port community locale e gli operatori interportuali dell’hinterland, sviluppando progetti capaci di rappresentare un punto di riferimento per l’innovazione per tutto il Meridione.

Il Gruppo specializzato nell’analisi dei processi e nello sviluppo di soluzioni per la digitalizzazione del settore portuale e della logistica intermodale e nella consulenza internazionale sui temi del Green Deal e della transizione energetica guidato da Circle spa, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, sbarca per la prima volta al Sud. La sede di Catania va ad aggiungersi in Italia, oltre all’headquarter genovese, alle sedi di Milano, Trieste e Roma.

La necessità di disporre di una presenza diretta di Circle a Catania nasce dalle molteplici attività e collaborazioni del Gruppo in Sicilia (tra cui supporto a Europea Servizi Terminalistici per ottimizzare la gestione doganale dei traffici afferenti al terminal portuale di Catania) e nell’ottica di una crescente attenzione ai progetti evoluti anche in risposta alle numerose opportunità generate da Transizione 4.0 e dal Pnrr. Ad oggi Circle ha commesse su quattro differenti realtà nell’Isola per un totale di oltre 650.000 euro previsti in meno di due anni.

«È una grande soddisfazione per noi annunciare l’apertura della prima sede di Circle nel Meridione: siamo, infatti, consapevoli dell’importanza di tutto il Meridione e della Sicilia vista la sua collocazione centrale nel Mediterraneo, e certi che rappresenterà una base fondamentale per sviluppare ulteriori progetti e attività innovative per il Sud del Paese» dichiara Luca Abatello, presidente & ceo di Circle Group.