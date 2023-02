Cantieri in città a Genova sino al 3 marzo

per la movimentazione di un mezzo di cantiere necessario alla costruzione dei pali di grande diametro del nuovo ponte di scavalco della via.

Per la realizzazione della rampa provvisoria di accesso alla linea ferroviaria fino al 24 ottobre, nel tratto di via Ferri – tra via Quartini e il tratto di monte di via dei Rebucchi – sono stabiliti il limite max di velocità di 30 km/h e il divieto di sorpasso. Sul marciapiedi lato ponente – tra il tratto a mare di via dei Rebucchi e via Quartini – il transito è vietato e la fermata AMT sulla direttrice monte-mare è spostata all’altezza del civ. 32.

Per lavori sulla rete idrica fino al 30 aprile, con orario 9 – 17 da lunedì a venerdì, in via Cremeno – tratto di strada tra intersezione con via Belgrano e civ. 47 – sono stabilite le seguenti prescrizioni: