Borse europee in moderato rialzo nonostante le incertezze dello scenario globale

L’inflazione negli Stati Uniti frena, anche se a un ritmo più lento di quanto ci si aspettava. Il Bureau of Labor Statistics ha calcolato che l’indice dei prezzi al consumo è aumentato del 6,4% nel mese di gennaio, un dato in calo rispetto al 6,5% del dicembre scorso, ma oltre l’attesa del 6,2% del mercato. Escludendo la volatilità dei prezzi di cibo ed energia, l’inflazione core è aumentata dello 0,4% mensile e del 5,6% rispetto a un anno fa, contro le rispettive stime dello 0,3% e del 5,5%. Non è ancora possibileprevedere quali saranno le prossime mosse della Federal Reserve. In questo scenario di incertezza le Borse europee si sono mantenute moderatamente ottimiste. Milano segna +0,22%, Parigi +0,07%, Francoforte -0,11%, Londra +0,08%, Madrid +0,7%.

Lieve contrazione dello spread Btp/Bund a 169 punti (variazione -1,99%, rendimento Btp 10 anni +4,10%, rendimento Bund 10 anni +2,41%).

A Piazza Affari in testa al Mib si sono piazzati i petroliferi (Tenaris +2,11%, Saipem +1,8%), anche se il petrolio è in ribasso (-1,87% a 78,64 dollari al barile il Wti marzo, -1,7% a 85,14 dollari il Brent aprile). Il greggio, già in calo dopo il taglio delle riserve americane, non ha invertito la rotta dopo le nuove stime dell’Opec, che ha alzato le previsioni sulla domanda 2023. I prezzi del gas naturale scambiati ad Amsterdam invece sono in rialzo e nei minuti finali segnano +1,53% a 52,5 euro per megawattora, dopo essere scesi fino a 51,5 euro, ai minimi in 17 mesi. Positive anche Pirelli (+1,14%), dopo i conti 2022 della concorrente francese Michelin che indicano un buon andamento del settore, e Unicredit (+1,14%). In coda Iveco (-2,37%), colpita da prese di beneficio dopo i forti aumenti delle due sedute precedenti in scia ai conti e all’outlook 2023 superiori alle previsioni.

Sul mercato valutario, euro a 1,0726 dollari (1,0762 in avvio, da 1,0714 ieri in chiusura). La divisa europea vale anche 142,526 yen (142,26 in apertura, da 142,27), mentre lo yen è scambiato a 132,86 per un dollaro (132,18 in avvio, da 132,76).