Borsa: Milano apre positiva, Ftse Mib a +0,25%

L'avvio della giornata finanziaria, i titoli in evidenza, le quotazioni di petrolio ed euro, lo spread

La Borsa di Milano ha iniziato con il segno più: Ftse Mib a +0,25%. Saipem (+1,56%), Tenaris (+1,42%) e Pirelli (+1,12%) sono i titoli migliori tra quelli a elevata capitalizzazione. Deboli A2a (-1,05%) e Leonardo (-0,69%).

Mercati azionari europei tutti di qualche frazione sopra la parità in avvio di giornata: la Borsa di Londra ha aperto in aumento dello 0,2%, con Francoforte idem. In crescita dello 0,1% Parigi.

Mercati azionari asiatici attorno alla parità in attesa dell’inflazione statunitense che sarà diffuso nel primissimo pomeriggio e sul quale potrebbe basarsi la Fed per le sue prossime decisioni in materia di politica monetaria. La Borsa di Tokyo invece ha chiuso in rialzo dello 0,6%.

Avvio di giornata in lieve calo per il petrolio: il Wti passa di mano a 79,54 dollari al barile (-0,75%). In calo anche il Brent a 86,35 dollari (-0,30%).

Nei cambi euro in rialzo sul dollaro in avvio di giornata: scambia a quota 1,0737 (+0,13%). Arretra invece leggermente rispetto allo yen: è a 141,71 in ribasso dello 0,20%.

Lo spread ta Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco è in lievissima diminuzione a 172 punti base (-0,17%). Il rendimento è a +4,01%.