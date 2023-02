Borsa europee, chiusura negativa nell’attesa dei verbali della Fed

Chiusura in calo per le Borse europee, in attesa dei verbali della Fed, che arriveranno in Europa a mercati chiusi. Milano segna -1,12%, Londra -0,59%), Parigi -0,13%, Francoforte +0,01%.

Lieve aumento dello spread Btp/Bund a 186 punti (variazione+1,28%, rendimento Btp 10 anni+4,33%, rendimento Bund 10 anni+2,47%).

Il clima di incertezza sui tassi ha penalizzato soprattutto le banche e il risparmio gestito. A Piazza Affari maglia nera del listino principale è Fineco (-4,77%), in forte ribasso anche Bper (-4,39%) e Intesa Sanpaolo (-3%). In rialzo Telecom (+2,79%) con il fondo Kkr che ha esteso di un mese la validità della sua offerta sulla rete Stellantis (+2,21%) dopo conti record.

Sul mercato valutario, il cambio tra euro e dollaro si attesta a 1,0630 (da 1,0671 ieri in chiusura). La divisa europea vale anche 143,16 yen (da 143,81), mentre il rapporto dollaro/yen è a 134,68 (134,53).

In rialzo del 3,8% a 50,4 euro per megawattora il prezzo del gas naturale sulla piattaforma Ttf di Amsterdam mentre perde ancora quota il petrolio: il future marzo sul Wti è in rosso del 2,8% a 76,3 dollari al barile, mentre la consegna aprile sul Brent cala a 81,3 dollari (-2,1%).