Borsa: avvio negativo per Milano, con il Ftse Mib che aumenta le perdite

Avvio di seduta in ribasso per la Borsa di Milano. L’indice Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in calo dello 0,17% a 27.362 punti, aumentando poi il rosso. Nel listino principale guadagna Stellantis (+2,65%), in calo Recordati (-3,38%), Finecobank (-2,56%), Iveco group (-2,03%).

Partenza in calo anche le Borse europee, dove i timori sul rialzo dei tassi continuano a pesare sull’umore degli investitori. A Francoforte il Dax ha avviato le contrattazioni in calo dello 0,36% a 15.342 punti, a Londra il Ftse 100 cede lo 0,51% a 7.937 punti e a Parigi il Cac 40 arretra dello 0,36% a 7.282 punti.

Seduta in rosso per le Borse asiatiche che risentono del tonfo di Wall Street. Investitori preoccupati che la Fed stringerà ancora per un po’ i bulloni della politica monetaria. Tokyo ha perso l’1,3%.

C’è attesa per i verbali della Fed che verranno resi noti stasera. In mattinata sono attesi anche i dati dei prezzi al consumo in Italia, oltre all’indice Ifo tedesco.

Quotazioni in calo per il petrolio: il Wti passa di mano a 75,97 dollari al barile (-0,51%). Il Brent è a quota 82,76 dollari al barile (-0,35%).

Nei cambi euro stabile: apre a 1,0655 dollari con un rialzo marginale dello 0,07%. Contro lo yen è scambiato a quota 143,63 in ribasso dello 0,10%.

Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco è in aumento a 186 punti base (+1,51%). Il rendimento è a +4,35%.