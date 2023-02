Benveduti: «occorre una legge quadro sui crediti derivanti dai bonus edilizi»

Occorre una nuova legge quadro sui crediti derivanti dai bonus edilizi. Lo ha dichiarato in consiglio regionale l’assessore allo Sviluppo economico Andrea Benveduti. L’assessore ha risposto al consigliere Claudio Muzio (FI) che ha presentato un’interrogazione in cui ha chiesto alla giunta quali iniziative assumerà in Conferenza Stato-Regioni e presso il Governo affinché siano quanto prima adottate a livello nazionale misure volte a sbloccare il mercato delle cessioni dei crediti relativi al superbonus edilizio, venendo così incontro alle piccole e medie imprese del settore, che in questo periodo stanno accusando pesanti difficoltà. Muzio ha spiegato che quasi 50 mila pmi stanno accusando difficoltà nello smaltimento dei crediti.

Benveduti ha rilevato la necessità di un nuovo quadro normativo per rilanciare il settore e che una proposta da valutare è, dunque, quella di una nuova legge quadro. L’assessore ha assicurato l’impegno della Regione, in occasione dell’esame di provvedimenti sottoposti alla Conferenza delle Regioni attinenti la materia, per arrivare, appunto, a una soluzione normativa strutturale e che sul tema saranno attenzionati il Ministero dell’Economia e Abi.

Il presidente della Regione, Giovanni Toti, ha confermato l’interesse ad approvare un disegno di legge sull’acquisto dei crediti fiscali incagliati nel Superbonus. Vincenzo Nasini, presidente Ape Confedilizia Genova e vicepresidente nazionale, dopo l’annuncio di Toti ha dichiarato: «Ape Confedilizia Genova e Liguria apprezzano l’iniziativa della Regione volta a sbloccare la situazione difficile e pericolosa che si è venuta determinando, e sono sempre pronte e disponibile a contribuire all’iniziativa mettendo la propria esperienza al servizio di un tavolo ad hoc e di un gruppo di lavoro». Ape Confedilizia ha anche sempre attivo lo sportello SuperBonus 110, nella sede di via XX Settembre, con apertura al mercoledì. Lo sportello sarà aperto dalle 10 alle 12 nella sede di Ape Confedilizia, che si trova a Genova, in via XX Settembre 41. Per accedere al servizio si dovrà telefonare ai numeri 010/565149 o 010/565768, oppure inviare una mail all’indirizzo apege@apegeconfedilizia.org.