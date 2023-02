Arpal: prosegue l’allerta neve arancione sui versanti padani di Ponente

Continua l’allerta arancione per neve in Liguria sui versanti padani di Ponente (zona D). In allerta gialla, invece, i versanti padani di Levante (zona E) e i comuni interni della zona B. Ulteriori valutazioni in mattinata.

L’avviso emesso ieri da Arpal prevede per i versanti padani di Ponente (zona D) allerta arancione fino alle 13.00 di oggi, lunedì 27, quindi gialla fino alle 18.00. Per quelli di Levante (zona A) e per i comuni interni del Centro (zona B) allerta gialla fino alle 13.00 di oggi.

Nevicate interessano le zone della A6 e della A26, coinvolgendo dunque val Bormida e valle Stura, hanno raggiunto le zone interne del Levante avvicinandosi alla costa, ad esempio con fiocchi sulle alture del Ponente genovese (zona sopra Voltri).

I nivometri della rete Omirl segnalano da inizio evento: 48 cm a Monte Settepani, 15 a Ferrania (Cairo Montenotte), 25 a Dego Girini, 20 a Urbe Vara Superiore, un paio di centimetri a Campo Ligure, 9 a Varese Ligure, 10 a Cuccarello (Sesta Godano). I fenomeni sono generalmente deboli (anche quelli piovosi, sparsi sul territorio regionale, localmente moderati nell’entroterra savonese).

Per quanto riguarda i venti settentrionali di burrasca o burrasca forte (ricordiamo che anche per oggi vige su un avviso meteorologico su tutta la regione) nelle ultime ore toccati i 154 km/h al lago di Giacopiane.

Capitolo temperature: i valori più bassi in quota con -9.3 a Poggio Fearza, -8.0 a Pratomollo, -6.8 a Monte Settepani. Altre temperature alle ore 7: Pieve di Teco 3.8, Imperia Osservatorio Meteo Sismico 7.3, Cairo Montenotte 0.0, Savona Istituto Nautico 3.2, Genova Centro Funzionale 5.1, Busalla 0.8, Chiavari 6.5, Varese Ligure 1.8, La Spezia 6.8.