Apre la mostra fotografica di Bergami al Centro Buranello di Genova

La mostra, gratuita, viene inaugurata oggi. Mezzo secolo di vita tra fatti di cronaca, tematiche sociali e celebrità in visita a Genova e in Riviera

Sarà inaugurata oggi, 10 febbraio, alle 17, nel Centro Civico Buranello, in via Nicolò Daste, a Genova, la mostra “Giorgio Bergami-Il viaggio in bianco e nero di un grande fotografo”, che comprende più di centocinquanta foto e alcuni filmati dedicati all’attività del fotoreporter, tra cui “Genova alla finestra” del 1977 e “Genova di tutta la vita” del 2004.

La mostra sarà aperta fino al 27 febbraio.

Giorgio Bergami era già stato al centro di una mostra a Palazzo Ducale nel 2007. Le fotografie di Bergami sono state pubblicate su varie testate giornalistiche (L’Unità, Il Lavoro, L’Espresso).

Gli argomenti da lui trattati offrono allo spettatore una visione del mondo contemporaneo con le sue tematiche e i suoi problemi. Le fotografie risalgono alla metà del 900 e riguardano temi come l’emigrazione, la speculazione edilizia, la gestione delle carceri minorili, la situazione miserevole di donne e uomini nei manicomi e la guerra. Ma in parallelo la sua attività di fotoreporter ha visto come protagonisti celebrità del mondo del cinema e dello spettacolo che hanno frequentato Genova e la Riviera Ligure.

Pochi come Bergami hanno saputo cogliere la vita reale.

L’obiettivo della mostra è quello di puntare l’attenzione sul legame tra cultura e memoria, ritornando indietro nel tempo grazie ai ricordi del passato che hanno anche un occhio di riguardo al futuro, per far capire al visitatore che le epoche in cui si collocano non sono poi così lontane da quelle da lui vissute.

Mostra fotografica di Giorgio Bergami

Ingresso: Gratuito

Luogo: Centro civico Buranello, via Nicolò Daste, Genova

Orari di visita: Da lunedì a venerdì dalle 16.30 alle 18.30.

Per prenotazioni scuole, inviare mail a: lastradadellarte@libero.it