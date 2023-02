Amt Genova: variazioni al servizio sabato 18 e domenica 19 febbraio

Domani per l'incontro di calcio Sampdoria-Bologna e domenica per una manifestazione automobilistica ad Albaro

Nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 febbraio a causa alcune linee Amt subiranno temporanee modifiche di percorso.

In occasione dell’incontro di calcio Sampdoria – Bologna, in programma sabato 18 febbraio alle ore 15.00 allo stadio Luigi Ferraris, sarà attivo il servizio delle linee BM (Molassana – Stadio) con arrivo a piazzale Marassi, CM (Caricamento – Stadio) e KM (piazzale Kennedy – Stadio) con arrivo a via Bonifacio, SM (piazza Acquaverde – Stadio) con arrivo in via Monticelli.

Ecco in dettaglio gli orari delle linee:

BM corse da Molassana: 13.00, 13.20, 13.35, 13.55, 14.10, 14.30, 14.45.

CM corse da Caricamento: 13.00, 13.20, 13.35, 13.55, 14.10, 14.30, 14.45.

KM corse da piazzale Kennedy: 13.00, 13.10, 13.20, 13.30, 13.40, 13.50, 14.00, 14.10, 14.20, 14.30, 14.40, 14.50.

SM corse da piazza Acquaverde: 13.00, 13.10, 13.20, 13.30, 13.40 13.50, 14.00, 14.10, 14.20, 14.30, 14.40, 14.50.

Al termine dell’incontro saranno in funzione le stesse linee speciali in partenza da via Monticelli, via Bonifacio e piazzale Marassi. Ricordiamo le altre principali linee transitanti in zona Stadio: 13 (Prato – Caricamento), 14/ (Molassana – Brignole), 37 (via dei Platani – De Ferrari/via Dante), 47 (via Pinetti – Brignole – via Pinetti), 48 (Molassana – PS San Martino), 82 (Quezzi – Brignole), 480 (Brignole – Sant’Eusebio) e 482 (Brignole – Sant’Eusebio).

A seguito dell’interdizione al transito veicolare di alcune vie in Albaro per manifestazione automobilistica, domenica 19 febbraio, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, le linee 15 e 43 modificano il percorso come di seguito indicato.

Linea 15

Direzione Nervi: i bus, giunti in piazza Tommaseo, proseguono per via Nizza, via Amendola, via Gobetti, via Righetti, via De Gaspari, via Bruno, via Pisa, via Caprera, dove riprendono regolare percorso.

Direzione Centro: i bus, giunti in via Caprera, proseguono per via Pisa, via Bruno, via De Gaspari, via Righetti, via Gobetti, via Rosselli, via Amendola, via Nizza, via Pozzo, piazza Tommaseo, dove riprendono regolare percorso.

Linea 43

Direzione San Martino: i bus, giunti in piazza Tommaseo, proseguono per via Montevideo, corso Gastaldi, corso Europa, via Pastore, viale Benedetto XV, dove riprendono regolare percorso.

Direzione piazza Verdi: i bus, giunti in viale Benedetto XV, proseguono per corso Gastaldi, via Tolemaide, via Caffa, piazza Tommaseo, corso Buenos Aires, dove riprendono regolare percorso.