Amiu: quasi 9 milioni dal Pnrr per 9 progetti, dentro anche Volpara e Lagaccio

Quasi 9 milioni riconosciuti dal Pnrr, un en plein per le richieste di Amiu finanziate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Riguardano la cosiddetta linea A per il miglioramento e la meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

Un milione di euro per acquisto di ecoisole interrate ad accesso controllato per piazze e zone di pregio di Genova (fine lavori dicembre 2024); un milione di euro per l’acquisto di cassonetti con accesso controllato per microviabilità di Genova e dei Comuni del genovesato per la tariffazione puntuale (entro dicembre 2023); 900 mila euro per l’acquisto di sistemi di georeferenzazione dei mezzi e attrezzature per tracciatura dei conferimenti (entro metà 2025); due progetti per un totale di 1,8 milioni di euro dedicati alla riqualificazione di Volpara a Genova per realizzare un polo per l’economia circolare con raccolta, riciclo e riuso (previsione fine lavori giugno 2025); due progetti per un totale di due milioni di euro per la trasformazione di via Bartolomeo Bianco al Lagaccio a Genova per realizzare un polo per l’economia circolare con raccolta, riciclo e riuso (entro ottobre 2024); due progetti per l’acquisto per 2 milioni di euro dell’implementazione del ecoisole ad accesso controllato sia a Levante sia a Ponente di Genova.

«Su via Bartolomeo Bianco pensiamo a un centro riuso con spazi dedicati alle associazioni che diffondono cultura ambientale − afferma l’assessore comunale all’Ambiente Matteo Campora − nello spazio a Nord del campo da hockey chiederemo al Municipio cosa intende farci, visto che sarà l’ente a gestire lo spazio. Sarà un’isola ambientale all’avanguardia in Italia, abbiamo guardato all’esempio del Nord Europa».

Per il Lagaccio sarà presto bandita la gara per la progettazione definitiva probabilmente con appalto integrato in modo da iniziare i lavori entro fine anno.

«Accedere a questi fondi dimostra ovviamente la volontà dell’azienda di essere all’avanguardia nel campo della sostenibilità e della cura dell’ambiente − sottolinea Gabriele Reggiardo, consigliere delegato ai rifiuti e alla transazione ecologica della Città Metropolitana di Genova − l’istituzione che rappresento ha molto investito in questo senso e questo è anche il risultato dell’impegno assunto dal punto di vista economico, strutturale ma anche umano del contratto di servizio che è stato affidato ad Amiu».

«È evidente il progresso compiuto negli ultimi anni da parte di Amiu e da tutte le parti coinvolte − aggiunge Giovanni Battista Raggi presidente Amiu Genova − non possiamo però fermarci e dobbiamo responsabilmente affrontare nuovi impegni per contribuire alla ripresa economica, alla creazione di posti di lavoro e ad una inevitabile ricaduta finanziaria positiva sui territori dove lavoriamo Le sfide che ci attendono sono indubbiamente molte e complesse, ma le prospettive sono più che positive per rafforzare il rapporto con le comunità locali e non solo. E non discutiamo di ipotesi con questi fondi abbiamo strumenti reali e concreti per avviare un ulteriore nuovo percorso di crescita, di sviluppo e di salvaguardia dell’ambiente».