Alzheimer: 8 appuntamenti all’ospedale Santa Corona per approfondire la malattia

Prenderà il via il 10 febbraio 2023 il ciclo di incontri “Conoscere l’Alzheimer 2023” con il patrocinio dell’Asl 2 savonese, dell’Ordine dei Medici di Savona e della Provincia di Savona.

L’iniziativa prevede 8 appuntamenti calendarizzati da febbraio a giugno; tutte le riunioni si svolgeranno presso la sala congressi “Lorenzo Spotorno” dell’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dalle 15 alle 16. L’ingresso è libero e gratuito, con obbligo di mascherina e nel rispetto delle normative anti-covid vigenti.

La malattia di Alzheimer è la forma di demenza più frequente nei paesi occidentali e il progressivo invecchiamento della popolazione ne ha favorito un incremento significativo.

Uno degli scopi dell’iniziativa è informare e sensibilizzare l’opinione pubblica su questa malattia, diventata un grande problema sanitario e sociale, cercando di sfatare i pregiudizi ad essa collegati.

«L’Alzheimer non coinvolge solo il paziente ma l’intera famiglia; il caregiver, cioè il parente che cura, oltre a vedere la vita del proprio caro disgregarsi a poco a poco spesso si sente disorientato, impotente e non sa come accudirlo al meglio», afferma Patrizia Paccagnella, presidente di AFMAponentesavonese.

«Per questo è importante aiutare i familiari a capire cosa succede al malato, il perché dei suoi comportamenti e delle sue reazioni, come prendersi cura dello stesso e garantirgli una qualità di vita dignitosa nonostante la malattia − spiega Paccagnella −. È altresì importante creare un’alleanza tra le famiglie e le Istituzioni Sociali del nostro territorio per affrontare insieme il percorso di aiuto e cura».

AFMAponentesavonese ODV, che da anni opera in stretta sinergia con Asl 2 per questa e altre progettualità, come il Punto di Ascolto presso il Centro Disturbi Cognitivi della Neurologia di Pietra il mercoledì mattina, è da anni un punto di riferimento per i familiari dei malati.

Per informazioni sugli incontri “Conoscere l’Alzheimer” è possibile contattare AFMAponentesavoneseODV telefonando al numero 345 7388089 o inviando una mail a: info@afmaponentesavonese.org.

È possibile anche informarsi presso la Neurologia di Pietra ligure attraverso il numero 019.623.260.