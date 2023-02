Al via il recupero dell’ex Cinema Nazionale di Molassana a Genova

L’ex Cinema Nazionale di Genova Molassana sarà recuperato e tornerà a essere un punto di riferimento per la Valbisagno e per l’intera città. Lo conferma Pietro Piciocchi, vicesindaco e assessore al Bilancio e ai Lavori pubblici. Un sito da decenni abbandonato al degrado ma che, nel secolo scorso, era un fiore all’occhiello della cultura genovese al punto da essere inserito fra i “Luoghi del cuore” del Fai-Fondo per l’Ambiente Italiano.

Dopo l’acquisto da parte del Comune tramite Spim, la scorsa primavera, sono ora partite le operazioni di messa in sicurezza dell’edificio, propedeutiche allo sgombero dei locali interni, e che termineranno ad aprile. Parallelamente si stanno individuando i tecnici che si occuperanno delle successive fasi di progettazione dell’intervento.

«Quello dell’ex Cinema Nazionale di Molassana è un dossier a cui tengo moltissimo – ha detto Piciocchi -. Con il Municipio di allora e con quello attuale mi sono adoperato perché riuscissimo a tornare in possesso di questo bene così prezioso per la nostra comunità e a valorizzarlo come merita. È un intervento che stiamo affrontando con passione ed entusiasmo perché vogliamo assolutamente che il nostro Cinema Teatro Nazionale possa risorgere. A breve insieme al Municipio e a tutte le associazioni e i cittadini interessati ci ritroveremo per un percorso di progettazione partecipata».