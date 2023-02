45 studenti panamensi a scuola all’Accademia italiana della Marina Mercantile

Due settimane di corsi intensivi per la winter school organizzata ad Arenzano in collaborazione con il Centro Studi Italiani e l’Universidad Maritima Internacional de Panamá

45 studenti di farmacia, medicina, veterinaria, odontoiatria, ma anche psicologia e infermieristica provenienti da Panama, hanno terminato la winter school nella sede di Arenzano della Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile.

Due settimane di corsi intensivi erogati dai professionisti coinvolti dall’Accademia di Genova, che già nel settembre 2022 aveva promosso una summer school in collaborazione con il e l’Universidad Maritima Internacional de Panamá, mirata a oltre 50 allievi panamensi.

Il corso intensivo, la cui cerimonia di chiusura si è svolta lo scorso sabato 25 febbraio, ha visto la partecipazione di numerosi professionisti del mondo sanitario locale, e i partecipanti hanno potuto visitare diverse strutture di eccellenza del territorio genovese. Tra le varie partecipazioni, gli studenti panamensi hanno anche potuto assistere a una lezione curata dalla professoressa Isabella De Martini, coordinatrice scientifica della Scuola di Alta Formazione per Medici di Bordo, attualmente in svolgimento presso la sede di villa Figoli des Geneys, ad Arenzano.

Paola Strata, coordinatrice didattica dell’Accademia italiana della Marina Mercantile, ha dichiarato: «Questo particolare corso intensivo, per quanto su temi diversi dalle nostre materie classiche, rappresenta un ulteriore rafforzamento delle nostre attività internazionali. La partnership con il Centro Studi Italiani segna un tassello importante per la crescita internazionale dell’Accademia, e le numerose relazioni con altri enti esteri ci dà ulteriori punti di sviluppo per il futuro».

L’Accademia italiana della Marina Mercantile nata nel 2005 e riconosciuta come Fondazione Its nel 2011 con la denominazione di “Fondazione Istituto tecnico superiore per la mobilità sostenibile – Settori trasporti marittimi e pesca”, è un’istituzione che rilascia titoli del ministero dell’Istruzione nell’ambito dell’Istruzione terziaria non universitaria.

La “mission” dell’Accademia consiste nell’erogare una formazione specialistica mirata verso occupazioni ad alto contenuto professionale e tecnologico, sulla base dei fabbisogni delle imprese dei settori interessati e in particolare nelle aree strategiche del marittimo e della logistica.