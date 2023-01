Vigneti eroici: aprono le domande per l’iscrizione all’elenco

I singoli produttori vitivinicoli liguri possono richiedere al settore ispettorato Agrario regionale il riconoscimento e l’iscrizione nell’elenco regionale dei vigneti eroici e storici.

Lo stabilisce la giunta regionale, su proposta del vice presidente con delega all’Agricoltura Alessandro Piana, aprendo la possibilità di presentare le domande tutti gli anni in tre diversi periodi (1 febbraio-1 marzo; 1 giugno-1 luglio; 1 ottobre -1 novembre) per efficientare al massimo il disbrigo delle pratiche.

«Sempre in un’ottica di semplificazione – spiega il vice presidente Alessandro Piana – è stato predisposto un elenco consultabile sul sito web regionale di oltre 28 mila particelle di vigneto, per una superficie totale di oltre 1.100 ettari, che potenzialmente possiedono i requisiti di idoneità a essere definiti vigneti eroici. L’iscrizione nell’elenco regionale dei vigneti eroici e storici oltre a conferire ufficialmente il riconoscimento istituzionale al genius loci da cui si originano vini particolari e di eccellenza, dà diritto ad una priorità di accesso ai finanziamenti previsti per il settore vitivinicolo».

Si definiscono vigneti “eroici” quelli ricadenti in aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o in luoghi dove è difficile la meccanizzazione dei lavori oppure aventi particolare pregio paesaggistico e ambientale. Si tratta dei vigneti allocati su terreni con pendenza superiore al 30% o con altitudine media maggiore di 500 metri sul livello del mare o con sistemazione su terrazze e gradoni oppure nelle piccole isole. Vengono catalogati come “storici” inoltre i vigneti impiantati prima del 1960 in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: utilizzo di forme di allevamento tradizionali legate al luogo di produzione, presenza di sistemazioni idrauliche-agrarie storiche o di particolare pregio paesaggistico, iscrizione nell’elenco nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, riconoscimento di eccezionale valore universale dall’Unesco, aree oggetto di specifiche leggi regionali o individuate dai piani paesaggistici volti alla conservazione e valorizzazione di specifici territori vitivinicoli. Tutte le informazioni saranno disponibili sul sito web regionale.