Tankoa annuncia la vendita della seconda unità del nuovo Sportiva 55, yacht della serie disegnata da Luca Dini. La consegna è prevista nel 2024.

La notizia arriva sulla scia del varo del quinto scafo della serie di 50 metri e dopo il successo del debutto di M/Y Kinda al Monaco Yacht Show 2022.

«Il secondo Sportiva 55 venduto in meno di un anno, realizzato interamente in alluminio, è per un giovane armatore europeo animato da una grande passione per lo yachting − afferma Giuseppe Mazza, sales & marketing manager di Tankoa −. Con 8 progetti in costruzione con consegne previste da qui al 2025, sono orgoglioso di constatare che la strategia commerciale intrapresa tre anni fa stia portando i risultati attesi e che siamo sulla strada giusta per diventare uno dei main player nel mercato dei superyacht».

Il nuovo yacht sarà caratterizzato da una cucina sul ponte principale, una cabina armatoriale con vasca idromassaggio privata, sempre sul ponte principale, cinque suite per gli ospiti sul ponte inferiore, uno spettacolare beach club con piscina, una sala Nemo e un ascensore che collega il piano inferiore a quello superiore. Il design degli interni sarà opera del team di progettisti dell’armatore.

«Nonostante l’incertezza politica ed economica, il 2022 è stato un anno commercialmente molto interessante per Tankoa poiché il mercato è sempre più consapevole di ciò che il nostro cantiere boutique è in grado di offrire − afferma il presidente di Tankoa, Eva Orsi −. L’elegante Sportiva 55 è stato progettato da Luca Dini per ampliare la nostra offerta di mercato integrando tutte le migliori caratteristiche in uno yacht di 55 metri pur rimanendo sotto le 500 GT e questa seconda vendita dimostra la notevole potenzialità di questo progetto».